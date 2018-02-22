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"У тебя нет нужного уровня". Сыновья Кадырова отказались драться с вызвавшим их на бой мальчиком из Казахстана
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22.02.2018 02:21
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Мальчик из Казахстана Абай Тажидай вызвал Адама и Ахмата Кадыровых,
сыновей главы Чечни, на бой в смешанных единоборствах, но они
предложили быть друзьями. Мальчику из Казахстана 10 лет Скриншот:
tengrinewstv / YouTube "Абай, я рад, что, живя в Казахстане,
следишь за нашими выступлениями. Что касается твоего вызова,
во-первых, у нас разные весовые категории, а во-вторых, у тебя нет
ни одного боя и нужного уровня. Приезжай в наш клуб, мы проведем
тренировки и спарринги. Будем друзьями", – сказал Адам
Кадыров.Его брат Ахмат ответил, что Тажибай – "настоящий
мужчина"."Если судьба нас сведет, встретимся у клетки, а в жизни
будем братьями", – заявил сын главы Чечни.10-летний Тажибай из
Алма-Аты бросил вызов сыновьям Кадырова, чтобы отвоевать у них пояс
ММА.4 октября 2016 года в Грозном прошел турнир по смешанным
единоборствам, в котором принимали участие трое сыновей главы Чечни
Рамзана Кадырова – 10-летний (на тот момент) Ахмат, 9-летний
Эли и 8-летний Адам. Поединки проходили накануне 40-летия
Кадырова.По словам тренера проигравшего Ахмату мальчика, поединок
был инсценировкой и изначально должен был закончиться нокаутом.
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