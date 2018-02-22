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"У тебя нет нужного уровня". Сыновья Кадырова отказались драться с вызвавшим их на бой мальчиком из Казахстана
22.02.2018 02:21
Мальчик из Казахстана Абай Тажидай вызвал Адама и Ахмата Кадыровых, сыновей главы Чечни, на бой в смешанных единоборствах, но они предложили быть друзьями. Мальчику из Казахстана 10 лет Скриншот: tengrinewstv / YouTube "Абай, я рад, что, живя в Казахстане, следишь за нашими выступлениями. Что касается твоего вызова, во-первых, у нас разные весовые категории, а во-вторых, у тебя нет ни одного боя и нужного уровня. Приезжай в наш клуб, мы проведем тренировки и спарринги. Будем друзьями", – сказал Адам Кадыров.Его брат Ахмат ответил, что Тажибай – "настоящий мужчина"."Если судьба нас сведет, встретимся у клетки, а в жизни будем братьями", – заявил сын главы Чечни.10-летний Тажибай из Алма-Аты бросил вызов сыновьям Кадырова, чтобы отвоевать у них пояс ММА.4 октября 2016 года в Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам, в котором принимали участие трое сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова – 10-летний (на тот момент) Ахмат, 9-летний Эли и 8-летний Адам. Поединки проходили накануне 40-летия Кадырова.По словам тренера проигравшего Ахмату мальчика, поединок был инсценировкой и изначально должен был закончиться нокаутом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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