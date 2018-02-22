Нелегитимная власть Крыма "использует по полной" газоносный шельф в Черном море, который входит в экономическую зону Украины, рассказала глава правления государственного акционерного общества "Чорноморнафтогаз" Светлана Нежнова. На Одесском месторождении пробурили еще 11 скважин Фото: dpsu.gov.ua "Добыча газа на Одесском месторождении продолжается. До момента аннексии там было пробурено семь скважин, затем – еще 11 скважин. Месторождение сейчас используется по полной. Нелегитимная власть Крыма пытается выкачать побольше газа оттуда", – отметила она.Нежнова подчеркнула, что Россия с самого начала оккупации полуострова знала, что ведет добычу в экономической зоне Украины. В сентябре 2016 года Украина инициировала спор с РФ о нарушении Конвенции ООН по морскому праву после аннексии Крыма.В иске Международный трибунал ООН по морскому праву, который расположен в Гамбурге, просят "подтвердить права Украины как прибрежного государства и обязать Российскую Федерацию прекратить международно-противоправные деяния в морских акваториях, предоставить Украине заверения и гарантии их неповторения и возместить Украине все нанесенные убытки".В декабре 2016 года был сформирован состав трибунала по этому делу.14 февраля 2018 года источники РБК сообщили, что Россия планирует прекратить добычу на Одесском газовом месторождении в Черном море, чтобы попытаться снять судебные претензии Киева. В НАК "Нафтогаз України" отметили, что из-за международных судов оккупированный Крым может лишиться половины добычи собственного газа.19 февраля Киев подал Международному трибуналу специальный меморандум в рамках иска с перечнем нарушений со стороны Москвы. У РФ есть три месяца на подготовку возражений относительно юрисдикции трибунала рассматривать данный вопрос.Интересы Украины в суде будет представлять заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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