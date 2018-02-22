Вероника Куцылло, главный редактор интернет-ресурса российского оппозиционера Михаила Ходорковского "МБХ медиа", заявила, что причины блокировки сайта пока неизвестны. Владельцем "МБХ медиа" является Михаил Ходорковский Фото: EPA "Причины блокировки пока неизвестны. Никаких писем от Роскомнадзора нам не поступало", – отметила главный редактор "МБХ медиа" Вероника Куцылло. По требованию Генпрокуратуры заблокировали сайт «МБХ медиа». Но наш Telegram-канал заблокировать не могут: https://t.co/usoYjU9aKH pic.twitter.com/Rmm8Mqj3Fj — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 21 лютого 2018 р. Роскомнадзор внес интернет-ресурс в список сайтов, которые содержат "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации".12 декабря 2017 года сайт российского движения “Открытая Россия“, основанного Ходорковским, был заблокирован на территории РФ по решению Роскомнадзора как нарушающий законодательство о нежелательных организациях.В связи с этим команда сайта запустила новый информационный проект "МБХ медиа". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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