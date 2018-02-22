"Несметные легионы люмпенов", обслуживающих власть, будут противостоять всем, кто попытается оторвать их от "корыта с халявной баландой", отметила российская певица Наталья Ветлицкая. Фото: Natalia Vetlitskaya / Facebook "В верхушке власти сконцентрировались самые низкоразвитые криминальные личности. Мудрые люди нам же уже не раз говорили, что власть притягивает только испорченных. Это печально, но это факт. Но посмотрите, какое огромное количество люмпенов охотно и с удовольствием обслуживает эту банду и участвует в их беспределе", – написала она.Таких люмпенов, по словам певицы, – "легионы, и они на всех уровнях"."Именно они выполняют всю ежедневную рутинную "грязную" работу по уничтожению страны и соотечественников. Им и в голову не приходит вести иной образ жизни. У них нет ни сострадания, ни уважения, ни понимания, ни человеческого достоинства. Они существуют на самом низком уровне сознания, на уровне инстинктов выживания", – считает Ветлицкая.По ее мнению, "эти несметные легионы будут противостоять тем, кто совершит попытку оторвать их от "корыта с халявной баландой"."Наверху" все это предусмотрели и, соответственно, без боя они не сдадутся, это совершенно очевидно. Но и они знают (а если и не знают, то наверняка чувствуют своим животным чутьем), что рано или поздно их балаган прикроют. Наверное, уже и спец-армию подготовили, тайную, секретную?" – предположила певица. https://www.facebook.com/n.vetlitskaya/posts/1576938569055501 Ветлицкая живет в Испании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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