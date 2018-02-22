Министр финансов РФ Антон Силуанов проинформировал президента Владимира Путина, что в последнее время российским пользователям стали ограничивать доступ к иностранным криптовалютным биржам, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на письмо чиновника. Силуанов считает, что создание национальной криптовалюты с единым эмиссионным центром невозможно – СМИ Фото: minfin.ru Отмечается, что письмо датировано 29 января 2018 года и является исполнением поручения главы государства от 30 декабря 2017 года в части создания национальной криптовалюты в РФ. Силуанов указывает, что в системе Bitcoin количество транзакций составляет семь штук в секунду, в Ethereum – 20 штук, а у платежной системы Visa – 2 тыс. транзакций за такой же промежуток времени.При этом министр финансов считает, что "попытка использования национальной криптовалюты как средства привлечения иностранных инвестиций в экономику, по всей видимости, столкнется с проблемой ее обмена на иностранную валюту".По данным издания, в письме также говорится, что в последнее время российским пользователям стали ограничивать доступ к иностранным криптовалютным биржам, а в будущем можно ожидать ограничений выхода национальной криптовалюты РФ на международные площадки.Силуанов поясняет, что "создание национальной криптовалюты с единым эмиссионным центром невозможно из-за технических особенностей "эмиссии" криптовалют, основанных на технологии распределенных реестров".При этом использование расчетов на распределенных реестрах в оборонном секторе, по мнению министра, может нести угрозы для конфиденциальности военных операций.До этого британская газета The Financial Times сообщала со ссылкой на источники в Кремле, что в июне 2017 года Путин поручил начать работу над созданием "крипторубля" после встречи на экономическом форуме в Санкт-Петербурге с создателем криптовалюты Ethereum Виталием Бутериным.Советник российского президента по экономическим вопросам Сергей Глазьев говорил, что криптовалюта "очень подходит для того, чтобы, невзирая на санкции, проводить расчеты с нашими контрагентами по всему миру и не бояться того, что банк заморозит наши деньги и заблокирует сделку". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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