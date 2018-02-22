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Министр финансов РФ Силуанов направил Путину письмо о перспективах создания российской криптовалюты – СМИ
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22.02.2018 03:01
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Министр финансов РФ Антон Силуанов проинформировал президента
Владимира Путина, что в последнее время российским пользователям
стали ограничивать доступ к иностранным криптовалютным биржам,
сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на письмо чиновника.
Силуанов считает, что создание национальной криптовалюты с единым
эмиссионным центром невозможно – СМИ Фото: minfin.ru Отмечается,
что письмо датировано 29 января 2018 года и является исполнением
поручения главы государства от 30 декабря 2017 года в части
создания национальной криптовалюты в РФ. Силуанов указывает, что в
системе Bitcoin количество транзакций составляет семь штук в
секунду, в Ethereum – 20 штук, а у платежной системы
Visa – 2 тыс. транзакций за такой же промежуток времени.При
этом министр финансов считает, что "попытка использования
национальной криптовалюты как средства привлечения иностранных
инвестиций в экономику, по всей видимости, столкнется с проблемой
ее обмена на иностранную валюту".По данным издания, в письме также
говорится, что в последнее время российским пользователям стали
ограничивать доступ к иностранным криптовалютным биржам, а в
будущем можно ожидать ограничений выхода национальной криптовалюты
РФ на международные площадки.Силуанов поясняет, что "создание
национальной криптовалюты с единым эмиссионным центром невозможно
из-за технических особенностей "эмиссии" криптовалют, основанных на
технологии распределенных реестров".При этом использование расчетов
на распределенных реестрах в оборонном секторе, по мнению министра,
может нести угрозы для конфиденциальности военных операций.До этого
британская газета The Financial Times сообщала со ссылкой на
источники в Кремле, что в июне 2017 года Путин поручил
начать работу над созданием "крипторубля" после встречи
на экономическом форуме в Санкт-Петербурге с создателем
криптовалюты Ethereum Виталием Бутериным.Советник российского
президента по экономическим вопросам Сергей Глазьев говорил, что
криптовалюта "очень подходит для того, чтобы, невзирая на санкции,
проводить расчеты с нашими контрагентами по всему миру и не бояться
того, что банк заморозит наши деньги и заблокирует сделку".
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