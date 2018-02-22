Срок отстранения от работы подозреваемого во взяточничестве председателя Кировского райсуда Днепра Геннадия Подберезного истек, и он вышел на работу, сообщает ТСН. Подберезного журналисты застали в кабинете председателя суда Скриншот: tsn.ua Журналисты застали его в кабинете председателя суда. По их информации, у него "шесть дел к рассмотрению".От обязанности судьи Высший совет правосудия отстранил Подберезного 17 октября 2017 года. Срок отстранения уже истек.21 сентября 2017 года Генеральная прокуратура Украины в кабинете Холодницкого задержала Подберезного и его бывшую подчиненную Наталью Овчаренко. Они предлагали главе САП взятку в $300 тыс. Эти действия квалифицировали по ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.23 сентября Печерский райсуд Киева арестовал задержанных с альтернативой залога в 5 млн грн.После уплаты залога Подберезный вышел на свободу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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