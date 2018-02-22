Срок отстранения от работы подозреваемого во взяточничестве
председателя Кировского райсуда Днепра Геннадия Подберезного истек,
и он вышел на работу, сообщает ТСН. Подберезного журналисты застали
в кабинете председателя суда Скриншот: tsn.ua Журналисты застали
его в кабинете председателя суда. По их информации, у него "шесть
дел к рассмотрению".От обязанности судьи Высший совет правосудия
отстранил Подберезного 17 октября 2017 года. Срок отстранения уже
истек.21 сентября 2017 года Генеральная прокуратура Украины в
кабинете Холодницкого задержала Подберезного и его бывшую
подчиненную Наталью Овчаренко. Они предлагали главе САП взятку в
$300 тыс. Эти действия квалифицировали по ч. 4 ст. 369
(предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды
должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.23 сентября Печерский
райсуд Киева арестовал задержанных с альтернативой залога в 5 млн
грн.После уплаты залога Подберезный вышел на свободу.
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