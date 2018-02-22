Одностраничный документ, который составил офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, не раскрывает характер новых обвинений против экс-главы предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта, отметило агентство Reuters со ссылкой окружной суд округа Колумбия. Судебные материалы по делу Манафорта засекретили Фото: EPA Агентство отмечает, что одностраничный документ не раскрывает характер новых обвинений. Газета Politico поясняет, что судебные материалы по делу Манафорта засекретили. При этом новые обвинения могли выдвинуть вместо прошлогодних."Голос Америки" напомнил, что 16 февраля офис Мюллера сообщил в другом судебном документе об обнаружении "дополнительных криминальных действий" Манафорта в связи с рядом случаев мошенничества и сговора в банковской сфере, которые могут быть связаны с приобретением его дома в Ферфаксе (штат Вирджиния).30 октября 2017 года Манафорта и Гейтса обвинили в сговоре против Соединенных Штатов. Им выдвинули обвинения по 12 пунктам и отправили под домашний арест. По данным следствия, Манафорт и Гейтс сгенерировали десятки миллионов долларов дохода в результате их работы в Украине. Первый отмыл более $18 млн, а второй – более $3 млн.В декабре суд разрешил Манафорту переехать во Флориду и обязал носить электронный браслет.Суд по делу политтехнологов может начаться осенью 2018 года.В 2000-х годах Манафорт консультировал в Украине Партию регионов, премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича, сотрудничал с холдингом миллиардера Рината Ахметова СКМ. По данным Bloomberg, он сообщил в министерство юстиции США, что получил от Партии регионов $17,1 млн. Имя Манафорта фигурирует в "черной бухгалтерии" Партии регионов.По данным Associated Press, с 2006-го по 2009 год Манафорт тайно работал на миллиардера Олега Дерипаску в интересах президента РФ Владимира Путина. По данным агентства, он разработал стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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