Сотрудники АО "Ямалпромгеофизика" перевозили контейнер с цезием-137 на бракованной спецтехнике и не заметили, как он выпал на дорогу. Поиски опасного груза продолжались 16 часов Фото: mchs.gov.ru Отмечается, что сотрудники АО "Ямалпромгеофизика" перевозили опасный груз на бракованной спецтехнике – ящики, где находился контейнер, были плохо сварены, их нижняя часть отпала в процессе езды.Агентство отмечает, что размер контейнера "относительно небольшой – порядка 18 см в диаметре", следовательно пропажу кейса обнаружили, лишь когда спецтехника прибыла к месту назначения.Специалисты "Ямалпромгеофизики" с дозиметрами выехали на поиски контейнера. Также привлекались полиция и ФСБ.Позже удалось выяснить, что опасный груз подобрал водитель ехавшей следом машины. Он и передал контейнер обратно. В результате инцидента превышения радиационного фона не допущено, утверждает издание.В начале октября 2017 года в атмосфере большинства стран Европы зафиксировали высокий уровень содержания радиоактивного изотопа рутений-106. Профильные ведомства Германии cообщили, что источник загрязнения находится на Южном Урале.Российская спецкомиссия заявила, что источником загрязнения мог быть сгоревший спутник или его фрагмент. В Greenpeace эту версию назвали "несерьезной".В феврале 2018 года французская газета Le Figaro выяснила, что выброс мог произойти на химкомбинате "Маяк" в Челябинской области. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что контейнер года груз контейнера Теги: мир