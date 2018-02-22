|
На Ямале из-за бракованных ящиков потеряли контейнер с радиоактивным цезием
|
22.02.2018 04:05
|
Сотрудники АО "Ямалпромгеофизика" перевозили контейнер с цезием-137
на бракованной спецтехнике и не заметили, как он выпал на дорогу.
Поиски опасного груза продолжались 16 часов Фото: mchs.gov.ru
Отмечается, что сотрудники АО "Ямалпромгеофизика" перевозили
опасный груз на бракованной спецтехнике – ящики, где находился
контейнер, были плохо сварены, их нижняя часть отпала в процессе
езды.Агентство отмечает, что размер контейнера "относительно
небольшой – порядка 18 см в диаметре", следовательно пропажу
кейса обнаружили, лишь когда спецтехника прибыла к месту
назначения.Специалисты "Ямалпромгеофизики" с дозиметрами выехали на
поиски контейнера. Также привлекались полиция и ФСБ.Позже удалось
выяснить, что опасный груз подобрал водитель ехавшей следом машины.
Он и передал контейнер обратно. В результате инцидента превышения
радиационного фона не допущено, утверждает издание.В начале октября
2017 года в атмосфере большинства стран Европы зафиксировали
высокий уровень содержания радиоактивного изотопа
рутений-106. Профильные ведомства Германии cообщили, что
источник загрязнения находится на Южном Урале.Российская
спецкомиссия заявила, что источником загрязнения мог быть
сгоревший спутник или его фрагмент. В Greenpeace эту версию
назвали "несерьезной".В феврале 2018 года французская газета Le
Figaro выяснила, что выброс мог произойти на химкомбинате "Маяк" в
Челябинской области.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира