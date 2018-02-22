|
Мосийчук сообщил, что знает "фамилии и контакты" людей, которые покушались на него у телеканала "Еспресо"
|
22.02.2018 04:21
|
Генеральная прокуратура и СБУ в ближайшее время обнародуют всю
информацию о взрыве возле телеканала "Еспресо", отметил народный
депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Мосийчук: Моим
убийством хотели изменить внутрипарламентскую расстановку сил Фото:
Ігор Мосійчук / Facebook "Дело раскрыто, исполнители установлены.
Хотя и не давал подписку о неразглашении тайны следствия, но
подробности пока раскрывать не буду. В ближайшее время
Генпрокуратура и СБУ обнародуют всю информацию по этому делу.
Версия о покушении на мою жизнь подтвердилась. Все другие
предположения после тщательной проверки правоохранителями были
отброшены", – заверил Мосийчук.Политик отметил, что изначально
покушение на него готовилось возле студии другого телеканала и на
несколько дней раньше."Я тогда опоздал на эфир. Раньше меня на
телеканал приехали охранники одного моего коллеги, который также
должен был выступать в студии. Его телохранители и вспугнули
террористов", – пояснил он.Мосийчук в очередной раз
подчеркнул, что "следы исполнителей и организаторов этого теракта
ведут на территорию РФ"."По одной из версий, моим убийством хотели
обострить ситуацию в стране и изменить внутрипарламентскую
расстановку сил", – добавил он.Вечером 25 октября 2017 года на
улице Адама Мицкевича в Киеве возле телеканала "Еспресо"
произошел взрыв. Первой жертвой стал охранник Мосийчука Руслан
Кушнир, второй – подполковник МВД в отставке Михаил
Мормиль.Мосийчук получил ранения, кроме него
пострадали политолог Виталий Бала и женщина, которая
возвращалась домой с работы. Уголовное
производство открыли по статье "теракт".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира