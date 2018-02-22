Генеральная прокуратура и СБУ в ближайшее время обнародуют всю информацию о взрыве возле телеканала "Еспресо", отметил народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Мосийчук: Моим убийством хотели изменить внутрипарламентскую расстановку сил Фото: Ігор Мосійчук / Facebook "Дело раскрыто, исполнители установлены. Хотя и не давал подписку о неразглашении тайны следствия, но подробности пока раскрывать не буду. В ближайшее время Генпрокуратура и СБУ обнародуют всю информацию по этому делу. Версия о покушении на мою жизнь подтвердилась. Все другие предположения после тщательной проверки правоохранителями были отброшены", – заверил Мосийчук.Политик отметил, что изначально покушение на него готовилось возле студии другого телеканала и на несколько дней раньше."Я тогда опоздал на эфир. Раньше меня на телеканал приехали охранники одного моего коллеги, который также должен был выступать в студии. Его телохранители и вспугнули террористов", – пояснил он.Мосийчук в очередной раз подчеркнул, что "следы исполнителей и организаторов этого теракта ведут на территорию РФ"."По одной из версий, моим убийством хотели обострить ситуацию в стране и изменить внутрипарламентскую расстановку сил", – добавил он.Вечером 25 октября 2017 года на улице Адама Мицкевича в Киеве возле телеканала "Еспресо" произошел взрыв. Первой жертвой стал охранник Мосийчука Руслан Кушнир, второй – подполковник МВД в отставке Михаил Мормиль.Мосийчук получил ранения, кроме него пострадали политолог Виталий Бала и женщина, которая возвращалась домой с работы. Уголовное производство открыли по статье "теракт". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки мосийчук телеканала еспресо него моим Теги: политика