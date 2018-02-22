Тысячи американских школьников 20–21 февраля поучаствовали в митингах в поддержку учеников школы имени Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, в которой были убиты 17 человек, сообщил "Голос Америки". В городе Корал-Спрингс дети выстроились на стадионе в форме сердца, держа плакаты с призывами ужесточить контроль над оборотом оружия. 17 человек устроили лежачий протест у Белого дома в Вашингтоне. Они три минуты находились на асфальте – именно столько времени понадобилось нападавшему для расстрела, проинформировал телеканал CNN. | Школьники выразили поддержку пострадавшим в результате стрельбы во Флориде Скриншот: WSVN-TV / Facebook 14 февраля 2018 года 19-летний Николас Круз совершил вооруженное набег на школу во Флориде, из которой ранее был исключен. Он убил 17 человек и ранил 14. Вскоре после нападения Круз был задержан. Он признал свою вину.По данным The Hill, после стрельбы в школе в американском сегменте Twitter активизировались подконтрольные Кремлю боты, которые начали провоцировать пользователей на дискуссии о свободном обращении с оружием.видео Видео: WSVN-TV / Facebook Видео: AP / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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