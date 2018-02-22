Тысячи американских школьников вышли на митинги с требованием ужесточить контроль за оборотом оружия. Видео
22.02.2018 05:08
Тысячи американских школьников 20–21 февраля поучаствовали в
митингах в поддержку учеников школы имени Марджори Стоунман Дуглас
в Паркленде, в которой были убиты 17 человек, сообщил "Голос
Америки". В городе Корал-Спрингс дети выстроились на стадионе в
форме сердца, держа плакаты с призывами ужесточить контроль над
оборотом оружия. 17 человек устроили лежачий протест у Белого дома
в Вашингтоне. Они три минуты находились на асфальте – именно
столько времени понадобилось нападавшему для расстрела,
проинформировал телеканал CNN. | Школьники выразили
поддержку пострадавшим в результате стрельбы во Флориде Скриншот:
WSVN-TV / Facebook 14 февраля 2018 года 19-летний Николас
Круз совершил вооруженное набег на школу во Флориде, из
которой ранее был исключен. Он убил 17 человек и ранил
14. Вскоре после нападения Круз был задержан. Он признал свою
вину.По данным The Hill, после стрельбы в школе в американском
сегменте Twitter активизировались подконтрольные Кремлю боты,
которые начали провоцировать пользователей на дискуссии о
свободном обращении с оружием.видео Видео:
WSVN-TV / Facebook Видео: AP
/ YouTube