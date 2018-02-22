|
В аэропорту Киев продают арестованный российский Boeing
|
22.02.2018 05:40
|
Самолет 1998 года производства, который принадлежал обанкротившейся
российской авиакомпании "Трансаэро", оценили в $850 тыс. Самолет
доступен для покупки с 10 января Фото: controller.com Авиалайнер
1998 года производства, который находится в рабочем состоянии и
может перевозить 132 пассажира, оценили в $850 тыс. Продавцом
выступает некий Александр Петренко, который указал телефонный номер
украинского мобильного оператора, но при этом обозначил своим
местоположением российский Белгород.В описании к объявлению
говорится, что самолет был реализован через госсистему украинских
электронных торгов арестованным имуществом и доступен для покупки с
10 января.В 2016 году международный третейский арбитражный
суд признал задолженность "Трансаэро" перед аэропортом
Киев в размере $1 млн."Трансаэро" была крупнейшей частной
российской авиакомпанией. Она базировалась в московских аэропортах
Домодедово и Внуково
и являлась второй авиакомпанией в России по
годовому пассажирообороту после "Аэрофлота". В конце
первого полугодия 2015 года в компании работали 11,2 тыс.
человек.Проблемы в компании начались в сентябре 2015 года в связи с
невозможностью обслуживать свои долги на фоне падения спроса на
авиаперелеты. Предполагалось, что 75% плюс одну акцию компании
выкупит "Аэрофлот", но сделка не состоялась. В октябре компания
была признана банкротом, с 26 октября она прекратила полеты.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира