Самолет 1998 года производства, который принадлежал обанкротившейся российской авиакомпании "Трансаэро", оценили в $850 тыс. Самолет доступен для покупки с 10 января Фото: controller.com Авиалайнер 1998 года производства, который находится в рабочем состоянии и может перевозить 132 пассажира, оценили в $850 тыс. Продавцом выступает некий Александр Петренко, который указал телефонный номер украинского мобильного оператора, но при этом обозначил своим местоположением российский Белгород.В описании к объявлению говорится, что самолет был реализован через госсистему украинских электронных торгов арестованным имуществом и доступен для покупки с 10 января.В 2016 году международный третейский арбитражный суд признал задолженность "Трансаэро" перед аэропортом Киев в размере $1 млн."Трансаэро" была крупнейшей частной российской авиакомпанией. Она базировалась в московских аэропортах Домодедово и Внуково и являлась второй авиакомпанией в России по годовому пассажирообороту после "Аэрофлота". В конце первого полугодия 2015 года в компании работали 11,2 тыс. человек.Проблемы в компании начались в сентябре 2015 года в связи с невозможностью обслуживать свои долги на фоне падения спроса на авиаперелеты. Предполагалось, что 75% плюс одну акцию компании выкупит "Аэрофлот", но сделка не состоялась. В октябре компания была признана банкротом, с 26 октября она прекратила полеты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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