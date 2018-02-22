Лидер партии "Национальный корпус", народный депутат Андрей Билецкий заверил, что ежедневно получает положительные отзывы о работе "национальных дружин". Билецкий: Люди сами начали подходить, благодарить Фото: Андрій Білецький / Facebook По его словам, дружинники принимали участие в ликвидации последствий пожаров на складах с боеприпасами в Балаклее Харьковской области и Калиновке Винницкой области в 2017 году, оказывали помощь прифронтовым селам на Донбассе и противодействовали "наливайкам" и наркопритонам."Законно ли это? Сотрудничают ли "нацдружины" с полицией? Да, сотрудничают. Сдают им потом этих людей (потенциальных правонарушителей. – ). А что с ними делать? Не в лес же их вывозить", – отметил Билецкий.Он сообщил, что ежедневно получает отзывы о работе "нацдружин"."Люди сами начали подходить, благодарить, рассказывать о проблемах", – заверил нардеп.Билецкий отметил, что после акции на Майдане количество желающих вступить в "национальные дружины" выросло на 20% – было подано больше тысячи заявок."Абсолютно разные люди. От преподавателей института до 18-летних ребят с первых курсов или рабочей молодежи. Большое количество АТОшников", – рассказал он.29 января партия "Национальный корпус" сообщила, что привела к присяге в центре Киеве около 600 участников "национальных дружин". Советник министра внутренних дел Иван Варченко подчеркнул, что такие общественные организации должны координировать свою деятельность с представителями Национальной гвардии или Национальной полиции. Он напомнил, что испытывать документы у граждан могут лишь правоохранители.Городской совет Черкасс 29 января принимал бюджет на 2018 год в присутствии представителей "национальных дружин". Некоторые из депутатов отказались голосовать, но активисты в камуфляже и черных масках предупредили, что никого не выпустят, пока финансовый документ не будет принят. После одобрения бюджета горсовет Черкасс также проголосовал за самороспуск.На следующий день министр внутренних дел Арсен Аваков посещал в поселке Оршанец под Черкассами Главный центр Госпогранслужбы и подчеркивал, что "парамилитарные образования, которые пытаются себя позиционировать на улицах городов, не являются законными".4 февраля в Киеве прошла акция против деятельности "национальных дружин".18 февраля Союз ветеранов АТО Яремче Ивано-Франковской области обвинил "национальные дружины" в запугивании населения и противодействии работе предпринимателей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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