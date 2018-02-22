|
Билецкий о задержании "нацдружинами" потенциальных правонарушителей: Сдаем полиции. Не в лес же их вывозить
|
22.02.2018 06:12
|
Лидер партии "Национальный корпус", народный депутат Андрей
Билецкий заверил, что ежедневно получает положительные отзывы о
работе "национальных дружин". Билецкий: Люди сами начали подходить,
благодарить Фото: Андрій Білецький / Facebook По его словам,
дружинники принимали участие в ликвидации последствий пожаров на
складах с боеприпасами в Балаклее Харьковской области и Калиновке
Винницкой области в 2017 году, оказывали помощь прифронтовым селам
на Донбассе и противодействовали "наливайкам" и
наркопритонам."Законно ли это? Сотрудничают ли "нацдружины" с
полицией? Да, сотрудничают. Сдают им потом этих людей
(потенциальных правонарушителей. – ). А что с ними
делать? Не в лес же их вывозить", – отметил Билецкий.Он
сообщил, что ежедневно получает отзывы о работе "нацдружин"."Люди
сами начали подходить, благодарить, рассказывать о
проблемах", – заверил нардеп.Билецкий отметил, что после акции
на Майдане количество желающих вступить в "национальные дружины"
выросло на 20% – было подано больше тысячи
заявок."Абсолютно разные люди. От преподавателей института до
18-летних ребят с первых курсов или рабочей молодежи. Большое
количество АТОшников", – рассказал он.29 января партия
"Национальный корпус" сообщила, что привела к присяге в центре
Киеве около 600 участников "национальных дружин". Советник
министра внутренних дел Иван Варченко подчеркнул, что такие
общественные организации должны координировать свою
деятельность с представителями Национальной гвардии или
Национальной полиции. Он напомнил, что испытывать документы у
граждан могут лишь правоохранители.Городской совет Черкасс 29
января принимал бюджет на 2018 год в присутствии представителей
"национальных дружин". Некоторые из депутатов отказались
голосовать, но активисты в камуфляже и черных масках предупредили,
что никого не выпустят, пока финансовый документ не будет
принят. После одобрения бюджета горсовет Черкасс также проголосовал
за самороспуск.На следующий день министр внутренних дел Арсен
Аваков посещал в поселке Оршанец под Черкассами Главный центр
Госпогранслужбы и подчеркивал, что "парамилитарные образования,
которые пытаются себя позиционировать на улицах городов, не
являются законными".4 февраля в Киеве прошла акция против
деятельности "национальных дружин".18 февраля Союз ветеранов
АТО Яремче Ивано-Франковской области обвинил "национальные дружины"
в запугивании населения и противодействии работе предпринимателей.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира