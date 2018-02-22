В 2017 году Украина улучшила свое положение благодаря работе антикоррупционных органов и реформированию госзакупок. Украинский бизнес стали меньше вынуждать давать взятки – исследование Фото: pixabay.com Украина получила 30 баллов из 100 возможных и поднялась на одну позицию по сравнению с 2016 годом.Отмечается, что этому способствовало начало следственной работы антикоррупционных органов, функционирование реестра электронных деклараций, реформа государственных закупок и рынка газа.Авторы исследования также зафиксировали снижение уровня коррупции в полиции и уменьшение количества случаев, когда бизнес вынуждали давать взятки.При этом такой медленный рост индекса Украины объяснили отсутствием политической воли руководства страны к решительной борьбе с коррупцией и низкий уровень доверия к украинским судам и прокуратуре.В 2017 году Украина впервые с 2010-го обошла Россию, занявшей 135-е место. Результаты других стран-соседей выше: Польша оказалась на 36-м месте, Словакия – 54-м, Румыния – 59-м, Венгрия – 66-м, Беларусь – 68-м, Молдова – 122-м.Наименее коррупционными в мире признали Новую Зеландию (89 баллов), Данию (88) и Финляндию (85). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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