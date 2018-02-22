В 2017 году Украина улучшила свое положение благодаря работе
антикоррупционных органов и реформированию госзакупок. Украинский
бизнес стали меньше вынуждать давать взятки – исследование Фото:
pixabay.com Украина получила 30 баллов из 100 возможных и
поднялась на одну позицию по сравнению с 2016 годом.Отмечается, что
этому способствовало начало следственной работы антикоррупционных
органов, функционирование реестра электронных деклараций, реформа
государственных закупок и рынка газа.Авторы исследования также
зафиксировали снижение уровня коррупции в полиции и уменьшение
количества случаев, когда бизнес вынуждали давать взятки.При этом
такой медленный рост индекса Украины объяснили отсутствием
политической воли руководства страны к решительной борьбе с
коррупцией и низкий уровень доверия к украинским судам и
прокуратуре.В 2017 году Украина впервые с 2010-го обошла Россию,
занявшей 135-е место. Результаты других стран-соседей выше: Польша
оказалась на 36-м месте, Словакия – 54-м, Румыния – 59-м,
Венгрия – 66-м, Беларусь – 68-м, Молдова –
122-м.Наименее коррупционными в мире признали Новую Зеландию (89
баллов), Данию (88) и Финляндию (85).
Сводка.нет - Новости Украины и Мира