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Гривна к доллару подорожала до 26,99 грн/$
22.02.2018 07:32
Курс гривны к доллару вырос на восемь копеек, к евро – на 18. Курс валют на 22 февраля Фото: ЕРА Курс гривны к доллару вырос на восемь копеек – с 27,07 до 26,99 грн/$.Гривна к евро подорожала на 18 копеек – с 33,41 до 33,23 грн/€.Курс национальной валюты к российскому рублю вырос на три копейки – с 4,79 до 4,76 грн/10 руб.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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