На Львовщине во время учебных стрельб погиб пограничник Обстоятельства происшествия не сообщаются В четверг, 22 февраля, во Львовской области во время учебных стрельб погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы. Фото: из свободных источников О гибели пограничника сообщили военную прокуратуру, Национальную полицию и другие структуры. На данный момент оперативно-следственная группа проводит неотложные следственные действия, - сообщается на сайте ведомства. Напомним, осенью прошлого года в Запорожской области во время учений одной из бригад оперативного командования "Восток" погибло гражданское лицо. На Донбассе двое боевиков из РФ подорвались на мине, один погиб, - разведка

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