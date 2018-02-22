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|На Львовщине во время учебных стрельб погиб пограничник
|22.02.2018 17:53
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Обстоятельства происшествия не сообщаютсяВ четверг, 22 февраля, во Львовской области во время учебных стрельб погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы.
Фото: из свободных источников
О гибели пограничника сообщили военную прокуратуру, Национальную полицию и другие структуры.
На данный момент оперативно-следственная группа проводит неотложные следственные действия, - сообщается на сайте ведомства.
Напомним, осенью прошлого года в Запорожской области во время учений одной из бригад оперативного командования "Восток" погибло гражданское лицо.
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