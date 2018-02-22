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На Львовщине во время учебных стрельб погиб пограничник
22.02.2018 17:53
На Львовщине во время учебных стрельб погиб пограничник
Обстоятельства происшествия не сообщаются
В четверг, 22 февраля, во Львовской области во время учебных стрельб погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы.
На Львовщине во время учебных стрельб погиб пограничник Фото: из свободных источников

О гибели пограничника сообщили военную прокуратуру, Национальную полицию и другие структуры.

На данный момент оперативно-следственная группа проводит неотложные следственные действия, -  сообщается на сайте ведомства.

Напомним, осенью прошлого года в Запорожской области во время учений одной из бригад оперативного командования "Восток" погибло гражданское лицо.

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