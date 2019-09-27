Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль может заменить Валерия Чалого и стать новым послом Украины в США. Об этом Вестям сообщили источник и в дипломатических кругах.

19 июля Зеленский уволил 12 послов в том числе Валерия Чалого. Пока пост представителя Киева в Вашингтоне остаётся вакантным.

Среди причин увольнения Чалого называли в том числе скандал, когда американские СМИ уличили Чалого в сотрудничестве с штабом Хиллари Клинтон во время выборов президента США в 2016 году.

Сам Чалый отрицал такое обвинение, утверждая, что это козни "бывших политиков, которые до сих пор имеют лобби в США".

Кроме этого Офис президента не устраивала массовая поддержка Петра Порошенко украинской диаспорой. В то же время Елена Зеркаль на хорошем счету в Новой ЗЕ-команде.

В "Слуге народа" говорили, что заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции является профессиональным, уважаемым в международном сообществе человеком. "Думаем, что для всех будет большой удачей, если она продолжит работать на той позиции, на которой она сегодня находится. Она на своем месте", - говорили у Зеленского

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