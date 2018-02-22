|
"Vodafone Украина": Произошел обрыв линии, обеспечивающей мобильную связь на временно оккупированной территории Луганской области
|
22.02.2018 17:59
|
Проблемы с мобильной связью компании "Vodafone Украина" начались на
Донбассе в январе 2018 года. Связь "Vodafone Украина" перестала
работать на Донбассе 11 января Фото: EPA "22 февраля
произошел обрыв волоконно-оптической линии, которая обеспечивает
связь на неподконтрольной Украине территории в Луганской
области", – говорится в сообщении.Вооруженный конфликт на
востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.На Донбассе 11 января перестала работать связь
"Vodafone Украина".13 января на запрос "Комсомольской
правды" в Vodafone сообщили, что до сих пор не
выяснили причины потери связи. В компании добавили, что не могут
гарантировать возвращение связи и услуг оператора, если
повреждение произошло на подконтрольной "ДНР" территории.15 января
представители "Vodafone Украина" проинформировали, что не
могут получить доступ в "серую зону" для ремонта поврежденной
линии связи.19 января "Vodafone Украина" сообщила, что в
Луганске связь удалось наладить, а в Донецке – нет. "Причина
неизвестна – либо оборудование выведено из строя, либо нет
энергоснабжения", – написал представитель компании.20 января
украинская сторона Совместного центра по контролю и координации
вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон
на Донбассе заявила, что восстановительные работы Vodafone в
оккупированных районах Донецкой области блокируют боевики.29
января "министерство связи ДНР" предложило руководству
"Vodafone Украина" запустить альтернативный вариант связи
через территорию России.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира