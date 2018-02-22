Проблемы с мобильной связью компании "Vodafone Украина" начались на Донбассе в январе 2018 года. Связь "Vodafone Украина" перестала работать на Донбассе 11 января Фото: EPA "22 февраля произошел обрыв волоконно-оптической линии, которая обеспечивает связь на неподконтрольной Украине территории в Луганской области", – говорится в сообщении.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.На Донбассе 11 января перестала работать связь "Vodafone Украина".13 января на запрос "Комсомольской правды" в Vodafone сообщили, что до сих пор не выяснили причины потери связи. В компании добавили, что не могут гарантировать возвращение связи и услуг оператора, если повреждение произошло на подконтрольной "ДНР" территории.15 января представители "Vodafone Украина" проинформировали, что не могут получить доступ в "серую зону" для ремонта поврежденной линии связи.19 января "Vodafone Украина" сообщила, что в Луганске связь удалось наладить, а в Донецке – нет. "Причина неизвестна – либо оборудование выведено из строя, либо нет энергоснабжения", – написал представитель компании.20 января украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе заявила, что восстановительные работы Vodafone в оккупированных районах Донецкой области блокируют боевики.29 января "министерство связи ДНР" предложило руководству "Vodafone Украина" запустить альтернативный вариант связи через территорию России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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