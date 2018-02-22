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|МЭРТ: Нигерия - в фокусе для украинского экспорта
|22.02.2018 18:01
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Наталья Никольская утверждает, что Нигерия - это большой рынокЗаместитель министра экономического развития и торговли Наталья Никольская заявила, что для Украины очень интересный и перспективный рынок африканских стран.
Фото: slovoidilo.ua
"Нигерия у нас есть рынком в фокусе для украинского экспорта. Это сделано на основании анализа украинского экспорта и импорта с Нигерией за последние десять лет. Поэтому Нигерия - это громадный рынок. Там население растет. Ты можешь только экспортировать в Нигерию, и тебе не нужны больше никакие рынки. то же самое касается Индии, то же самое касается Китая " , - сказала она в Ефер канала " Прямой " .
Также, по словам Никольской, в 2017 году была рабочая поездка сотрудников министерства в Кению и Танзанию.
"Наш экспорт в Кении, например, по этим результатам начал расти не в проценты, а в разы. Это говорит о том, что во всем мире страны это делают постоянно и системно. В них эти торговые миссии происходят по десятку раз в год" , - добавила замминистра.
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Напомним, что Наталья Никольская оценила второй год действия экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС .