Наталья Никольская утверждает, что Нигерия - это большой рынок

"Нигерия у нас есть рынком в фокусе для украинского экспорта. Это сделано на основании анализа украинского экспорта и импорта с Нигерией за последние десять лет. Поэтому Нигерия - это громадный рынок. Там население растет. Ты можешь только экспортировать в Нигерию, и тебе не нужны больше никакие рынки. то же самое касается Индии, то же самое касается Китая " , - сказала она в Ефер канала " Прямой " .

Также, по словам Никольской, в 2017 году была рабочая поездка сотрудников министерства в Кению и Танзанию.

"Наш экспорт в Кении, например, по этим результатам начал расти не в проценты, а в разы. Это говорит о том, что во всем мире страны это делают постоянно и системно. В них эти торговые миссии происходят по десятку раз в год" , - добавила замминистра.

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