Участница олимпийской сборной Украины по биатлону Валентина Семеренко заявила, что старший тренер Урош Велепец струсил, определяя состав команды на эстафету. Сама Валентина оказалась вне состава. Валентина Семеренко: Я просто не буду молчать Фото: ЕРА "Знаете, болельщики, просто у нас не команда, а просто ж..." – написала она. https://www.facebook.com/uabiatlon/videos/1172842799512296/?comment_id=1173014696161773 По словам спортсменки, которая не попала в число участников эстафеты, слова тренера – "просто вранье". https://www.facebook.com/uabiatlon/videos/1172842799512296/?comment_id=1173014822828427 "Тренер даже собрание не провел и не сообщил, почему так кинул меня. Ни Ира, ни Меркушина (Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина. – ) не попадали, все гонки хуже меня, так больно и обидно, когда врут тебе в глаза", – написала Валентина. https://www.facebook.com/uabiatlon/videos/1172842799512296/?comment_id=1173015432828366 Спортсменка рассказала, что просила Велепца провести собрание."Объясните, что струсил, чтобы мы его не побили. Он даже сам сказал, что струсил. Вот так все в кратком, но поверьте, теперь я просто не буду молчать. Обидно, больно, как разбивают твою мечту, твою работу!" – заявила она. https://www.facebook.com/uabiatlon/videos/1172842799512296/?comment_id=1173016202828289 Велепец анонсировал участие в эстафете Ирины Варвинец, Виты Семеренко, Юлии Джимы и Анастасии Меркушиной.Эстафета состоялась на Олимпиаде сегодня. Женская сборная Украины заняла 11-е место. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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