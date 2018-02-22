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|Украинская биатлонистка Валентина Семеренко об Олимпиаде: У нас не команда, а просто ж...
|22.02.2018 18:07
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https://www.facebook.com/uabiatlon/videos/1172842799512296/?comment_id=1173014696161773
По словам спортсменки, которая не попала в число участников эстафеты, слова тренера – "просто вранье".
https://www.facebook.com/uabiatlon/videos/1172842799512296/?comment_id=1173014822828427
"Тренер даже собрание не провел и не сообщил, почему так кинул меня. Ни Ира, ни Меркушина (Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина. – ) не попадали, все гонки хуже меня, так больно и обидно, когда врут тебе в глаза", – написала Валентина.
https://www.facebook.com/uabiatlon/videos/1172842799512296/?comment_id=1173015432828366
Спортсменка рассказала, что просила Велепца провести собрание."Объясните, что струсил, чтобы мы его не побили. Он даже сам сказал, что струсил. Вот так все в кратком, но поверьте, теперь я просто не буду молчать. Обидно, больно, как разбивают твою мечту, твою работу!" – заявила она.
https://www.facebook.com/uabiatlon/videos/1172842799512296/?comment_id=1173016202828289
Велепец анонсировал участие в эстафете Ирины Варвинец, Виты Семеренко, Юлии Джимы и Анастасии Меркушиной.Эстафета состоялась на Олимпиаде сегодня. Женская сборная Украины заняла 11-е место.
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