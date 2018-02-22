Зачастую мэры крупных городов более влиятельны в своих регионах, чем губернаторы, следовательно перед выборами власть хочет от них заверений в лояльности, заявил политолог, руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, комментируя дело городского головы Одессы Геннадия Труханова. Андрей Золотарев: Судьба будущих выборов будет решаться на юге Украины Скриншот: GolosTV UA / YouTube Он отметил, что "образ Труханова как злостного коррупционера создавался в течение более, чем года", и, по его данным, в информационную кампанию "было вложено немало средств"."Напомню, регионализация Украины – это свершившийся факт. Рейтинг мэров крупных городов довольно высокий. Для сравнения: рейтинг доверия жителей мэру Харькова Геннадию Кернесу – 60%, такой же рейтинг у мэра Одессы Труханова. Зачастую мэры крупных городов более влиятельны в своих регионах, нежели губернаторы. Соблазн у власти "положить" мэров под себя накануне выборов очень велик, чтобы контролировать украинский политикум полностью", – цитирует издание политолога. Эксперт напомнил, что проблемы возникли и у мэров Херсона и Николаева."Судьба будущих выборов будет решаться на юге Украины. И это уже понятно. Сельская местность юга страны поддерживает БЮТ, а в городе предпочтения населения распределены между Оппоблоком и "За життя", следовательно действующая власть, естественно хочет заверений, и не просто заверений в лояльности от мэров крупных городов", – считает Золотарев.Он уверен, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура допускают юридические проколы, потому что действуют по политическим мотивам."Эти органы действуют не только по делу Труханова, но и по другим делам однотипно: избирается цель, создается общественное мнение, накачивается ситуация вокруг данной персоны, а потом… как получится. Они работают по принципу: цель ничто, процесс – все! Вопиющие юридические проколы. Сомнительные средства, как говорится, дают и сомнительные результаты", – отметил Золотарев.14 февраля 2018 года Труханов прилетел рейсом из Варшавы в киевский аэропорт Борисполь, где его задержали пограничники и передали детективам Национального антикоррупционного бюро Украины. Правоохранители также вручили Труханову сообщение о подозрении. Кроме того, был задержан заммэра Одессы Павел Вугельман.По версии следствия, они причастны к схеме по нанесению ущерба местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода "Краян" за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года купила его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, утверждают в НАБУ.Прокуратура ходатайствовала о содержании мэра Одессы под стражей с залогом в 50 млн грн, однако 15 февраля суд отпустил Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова. Суд также отпустил на поруки Вугельмана. САП обжаловала это решение, Соломенский районный суд столицы после сегодняшней потасовки под зданием перенес рассмотрение дела на 27 февраля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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