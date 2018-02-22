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Ремонт одного из корпусов Лукьяновского СИЗО обойдется в 3,5–5 млн грн, заявил замминистра юстиции Чернышов
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22.02.2018 18:23
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В мае 2018-го Минюст Украины завершит ремонт двухэтажного корпуса в
Лукьяновском СИЗО, рассчитанного на 110 заключенных. Всего в
изоляторе содержится почти 2,5 тыс. человек, но на ремонт всех
корпусов денег пока нет, заявил замминстра Денис Чернышов,
курирующий пенитенциарную службу. | Денис Чернышов во время
встречи с журналистами на территории Лукьяновского СИЗО Фото:
Наталия Двали / Gordonua.com , курирующий пенитенциарную систему,
передает корреспондент "ГОРДОН".Чиновник подчеркнул, что средства
для ремонта Минюст искал самостоятельно, в том числе обратившись в
международные благотворительные фонды."Приблизительная смета,
включая фасад, крышу, – от 3,5 до 5 миллионов гривен. Что-то
будем использовать из спецфондов. Уже провели ряд переговоров с
международными организациями, нам будут помогать как в виде
стройматериалов, так и финансово, но через благотворительные
фонды", – рассказал Чернышов.Он добавил, что в
отремонтированных камерах установят новые кровати, двери, окна,
сантехнику и кондиционеры. Ремонт корпуса планируют завершить в мае
этого года. По словам замминстра, двухэтажное здание последние
четыре года не эксплуатировалось, после ремонта в него переселят
110 заключенных, условия содержания которых будут соответствовать
современным санитарным нормам – минимум 4 м2 на
человека (раньше было 2,5 м2).Замминистра отметил, что
только в Лукьяновском СИЗО содержится 2,5 тыс. заключенных, но на
ремонт всех корпусов пока нет средств."На Фото: Наталия Двали /
Gordonua.com Начальник Лукьяновского СИЗО Валерий Бунак, первый
заместитель начальника администрации Государственной
уголовно-исполнительной службы Александр Крикушенко и замминистра
юстиции Денис Чернышов (в центре) возле корпуса, ремонт которого
планируется завершить в мае 2018-го Фото: Наталия Двали /
Gordonua.com Новые кровати и двери, которые установят в
отремонтированных камерах Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Минюст
обещают установить в отремонтированных камерах новую сантехнику
Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Фото: Наталия Двали /
Gordonua.com Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Фото: Наталия Двали
/ Gordonua.com Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Фото: Наталия
Двали / Gordonua.com Часовня на территории Лукьяновского СИЗО Фото:
Наталия Двали / Gordonua.com Внутренний дворик на территории
Лукьяновского СИЗО 21 февраля 2018 года Министерство юстиции
Украины пригласило журналистов в Лукьяновское СИЗО в Киеве и
показало изнутри один из старейших корпусов изолятора "Катьку",
построенный почти 160 лет назад.Год назад, в феврале
2017-го, Министерство юстиции Украины объявило о начале
инвестиционного конкурса по продаже Лукьяновского СИЗО.
Ведомство планировало собрать проектные предложения,
проанализировать их и выбрать победителя, который построит новый
изолятор. Взамен, согласно планам Минюста, территория Лукьяновского
СИЗО будут переданы компании-победителю.По словам Дениса Чернышова,
за последний год Минюст пока не нашло инвестора для постройки
нового изолятора за передлами Киева, а потому планирует серию
ремонтов корпусов собственными силами.По информации заместителя
министра, в украинских следственных изоляторах содержатся примерно
19,5 тыс. людей, а общее число заключенных как в изоляторах, так и
в колониях составляет почти 57 тысяч человек.
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