В мае 2018-го Минюст Украины завершит ремонт двухэтажного корпуса в Лукьяновском СИЗО, рассчитанного на 110 заключенных. Всего в изоляторе содержится почти 2,5 тыс. человек, но на ремонт всех корпусов денег пока нет, заявил замминстра Денис Чернышов, курирующий пенитенциарную службу. | Денис Чернышов во время встречи с журналистами на территории Лукьяновского СИЗО Фото: Наталия Двали / Gordonua.com , курирующий пенитенциарную систему, передает корреспондент "ГОРДОН".Чиновник подчеркнул, что средства для ремонта Минюст искал самостоятельно, в том числе обратившись в международные благотворительные фонды."Приблизительная смета, включая фасад, крышу, – от 3,5 до 5 миллионов гривен. Что-то будем использовать из спецфондов. Уже провели ряд переговоров с международными организациями, нам будут помогать как в виде стройматериалов, так и финансово, но через благотворительные фонды", – рассказал Чернышов.Он добавил, что в отремонтированных камерах установят новые кровати, двери, окна, сантехнику и кондиционеры. Ремонт корпуса планируют завершить в мае этого года. По словам замминстра, двухэтажное здание последние четыре года не эксплуатировалось, после ремонта в него переселят 110 заключенных, условия содержания которых будут соответствовать современным санитарным нормам – минимум 4 м2 на человека (раньше было 2,5 м2).Замминистра отметил, что только в Лукьяновском СИЗО содержится 2,5 тыс. заключенных, но на ремонт всех корпусов пока нет средств."На Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Начальник Лукьяновского СИЗО Валерий Бунак, первый заместитель начальника администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Александр Крикушенко и замминистра юстиции Денис Чернышов (в центре) возле корпуса, ремонт которого планируется завершить в мае 2018-го Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Новые кровати и двери, которые установят в отремонтированных камерах Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Минюст обещают установить в отремонтированных камерах новую сантехнику Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Часовня на территории Лукьяновского СИЗО Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Внутренний дворик на территории Лукьяновского СИЗО 21 февраля 2018 года Министерство юстиции Украины пригласило журналистов в Лукьяновское СИЗО в Киеве и показало изнутри один из старейших корпусов изолятора "Катьку", построенный почти 160 лет назад.Год назад, в феврале 2017-го, Министерство юстиции Украины объявило о начале инвестиционного конкурса по продаже Лукьяновского СИЗО. Ведомство планировало собрать проектные предложения, проанализировать их и выбрать победителя, который построит новый изолятор. Взамен, согласно планам Минюста, территория Лукьяновского СИЗО будут переданы компании-победителю.По словам Дениса Чернышова, за последний год Минюст пока не нашло инвестора для постройки нового изолятора за передлами Киева, а потому планирует серию ремонтов корпусов собственными силами.По информации заместителя министра, в украинских следственных изоляторах содержатся примерно 19,5 тыс. людей, а общее число заключенных как в изоляторах, так и в колониях составляет почти 57 тысяч человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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