Важно, чтобы ученики сельских школ имели возможность учиться и
получать доступ к интеррактивным занятиям с лучшими преподавателями
мира, заявил президент Украины Петр Порошенко.
Порошенко: Важно, чтобы вы имели возможность учиться даже в
сельской школе Фото: EPA "Важно, чтобы вы имели возможность учиться
даже в сельской школе. Мы сейчас делаем активно амбициозную
программу сельской медицины, которая предусматривает интернет-связь
четвертого поколения в каждом украинском селе. Три объекта будет:
школа, больница и сельский совет. Это делается для того, чтобы если
ученик сельской школы имеет талант, для него были созданы все
условия доступа к интеррактивным занятиям с лучшими преподавателями
мира", – сказал президент.Согласно закону о сельской медицине,
который Порошенко подписал 28 декабря 2017 года, жители сельской
местности смогут проконсультироваться с врачами по телефону или
видеосвязи.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира