Важно, чтобы ученики сельских школ имели возможность учиться и получать доступ к интеррактивным занятиям с лучшими преподавателями мира, заявил президент Украины Петр Порошенко. Порошенко: Важно, чтобы вы имели возможность учиться даже в сельской школе Фото: EPA "Важно, чтобы вы имели возможность учиться даже в сельской школе. Мы сейчас делаем активно амбициозную программу сельской медицины, которая предусматривает интернет-связь четвертого поколения в каждом украинском селе. Три объекта будет: школа, больница и сельский совет. Это делается для того, чтобы если ученик сельской школы имеет талант, для него были созданы все условия доступа к интеррактивным занятиям с лучшими преподавателями мира", – сказал президент.Согласно закону о сельской медицине, который Порошенко подписал 28 декабря 2017 года, жители сельской местности смогут проконсультироваться с врачами по телефону или видеосвязи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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