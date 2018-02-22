Документ создает базу для отделения лотерей от азартного бизнеса и создания отдельного регулирования для лотерейного рынка, заявила уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Агия Загребельская: На меня давят. Вы видели публикации в СМИ о том, что я уже агент Кремля? Фото: Агія Загребельська / Facebook "Если лицензионные условия для лотерейного рынка, разработанные Министерством финансов Украины, поступят мне на согласование в том же виде, в котором они поступили впервые в мае прошлого года, я, учитывая отчет АМКУ, не смогу их утвердить. Насколько мне известно, те замечания и предложения, которые отображены в отчете АМКУ, в лицензионные условия внесены не были", – заявила она. Утверждение отчета она назвала историческим шагом, который создает базу для отделения лотерей от азартного бизнеса и создания отдельного регулирования для лотерейного рынка и гемблинга.Согласно процедуре, Минфин должен учесть все замечания всех государственных органов и заново направить проект лицензионных условий на утверждение, в том числе и в Антимонопольный комитет, подчеркнула чиновница."На меня давят. Вы видели публикации в СМИ о том, что я уже агент Кремля? Это только один элемент давления. Есть также вопросы физической безопасности. А также возможность уголовного преследования. Сегодня в разных местах ходят разговоры о том, что я противозаконно не согласовала лицензионные условия Минфина. Эти дискуссии звучат в разных кабинетах, на них акцентируется внимание. Мне также начала поступать информация о том, что готовятся обыски у меня дома и на рабочем месте. Все это делается для того, чтобы поставить под сомнение правомерность моего несогласия с нормами лицензионных условий. Не исключаю, что за счет всех этих событий наверху скажут, что АМКУ неправомерно отклонил лицензионные условия Министерства финансов и следовательно это несогласование стоит игнорировать", – считает Загребельская.Эксперт в сфере лотерейного рынка Зоряна Топорецкая заявила изданию, что правительство может попытаться принять лицензионные условия без учета замечаний."Правительство прикрывается тем, что есть бюджет, а в нем заложено 2 млрд грн от лотерейного рынка. Поэтому необходимо как можно быстрее принять лицензионные условия для того, чтобы выполнить бюджет. Но какое качество этого документа – никто и не вспоминает. Если нет юридических аргументов для опровержения позиций АМКУ, то прибегают к внеправовым методам и распространению клеветы в СМИ. Чтобы отвлечь внимание от недоработанного документа, делаются информационные вбросы, – цитируют Топорецкую "Экономические известия". – Насколько я вижу, у людей, которые хотят перераспределить рынок, есть влияние и в Минфине. Это люди, которые имеют связи на всех уровнях власти. Если им не удалось протащить свой замысел через парламент в виде нового закона, они пробуют протянуть через подзаконный акт Минфина".Организовывать лотереи в Украине сегодня имеют право четыре оператора: "М.С.Л.", "Патриот", УНЛ, а также государственный "Ощадбанк", но последний с момента получения лицензии лотереями не занимался. С сентября 2015 года "М.С.Л." и "Патриот" находятся под санкциями. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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