|
Антимонопольный комитет со второй попытки утвердил отчет против монополии на лотерейном рынке
|
22.02.2018 18:38
|
Документ создает базу для отделения лотерей от азартного бизнеса и
создания отдельного регулирования для лотерейного рынка, заявила
уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Агия
Загребельская. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Агия Загребельская: На меня давят. Вы видели публикации в СМИ
о том, что я уже агент Кремля? Фото: Агія Загребельська / Facebook
"Если лицензионные условия для лотерейного рынка, разработанные
Министерством финансов Украины, поступят мне на согласование в том
же виде, в котором они поступили впервые в мае прошлого года, я,
учитывая отчет АМКУ, не смогу их утвердить. Насколько мне известно,
те замечания и предложения, которые отображены в отчете АМКУ, в
лицензионные условия внесены не были", – заявила
она. Утверждение отчета она назвала историческим шагом,
который создает базу для отделения лотерей от азартного бизнеса и
создания отдельного регулирования для лотерейного рынка и
гемблинга.Согласно процедуре, Минфин должен учесть все замечания
всех государственных органов и заново направить проект лицензионных
условий на утверждение, в том числе и в Антимонопольный комитет,
подчеркнула чиновница."На меня давят. Вы видели публикации в СМИ о
том, что я уже агент Кремля? Это только один элемент давления. Есть
также вопросы физической безопасности. А также возможность
уголовного преследования. Сегодня в разных местах ходят разговоры о
том, что я противозаконно не согласовала лицензионные условия
Минфина. Эти дискуссии звучат в разных кабинетах, на них
акцентируется внимание. Мне также начала поступать информация о
том, что готовятся обыски у меня дома и на рабочем месте. Все это
делается для того, чтобы поставить под сомнение правомерность моего
несогласия с нормами лицензионных условий. Не исключаю, что за счет
всех этих событий наверху скажут, что АМКУ неправомерно отклонил
лицензионные условия Министерства финансов и следовательно это
несогласование стоит игнорировать", – считает
Загребельская.Эксперт в сфере лотерейного рынка Зоряна Топорецкая
заявила изданию, что правительство может попытаться принять
лицензионные условия без учета замечаний."Правительство
прикрывается тем, что есть бюджет, а в нем заложено 2 млрд грн от
лотерейного рынка. Поэтому необходимо как можно быстрее принять
лицензионные условия для того, чтобы выполнить бюджет. Но какое
качество этого документа – никто и не вспоминает. Если нет
юридических аргументов для опровержения позиций АМКУ, то прибегают
к внеправовым методам и распространению клеветы в СМИ. Чтобы
отвлечь внимание от недоработанного документа, делаются
информационные вбросы, – цитируют Топорецкую "Экономические
известия". – Насколько я вижу, у людей, которые хотят
перераспределить рынок, есть влияние и в Минфине. Это люди, которые
имеют связи на всех уровнях власти. Если им не удалось протащить
свой замысел через парламент в виде нового закона, они пробуют
протянуть через подзаконный акт Минфина".Организовывать лотереи в
Украине сегодня имеют право четыре оператора: "М.С.Л.", "Патриот",
УНЛ, а также государственный "Ощадбанк", но последний с момента
получения лицензии лотереями не занимался. С сентября 2015
года "М.С.Л." и "Патриот" находятся под санкциями.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира