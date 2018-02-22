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Порошенко: Нельзя допускать, чтобы ученые вынуждены были покидать Украину
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22.02.2018 18:46
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Нужно создать все условия, чтобы украинские ученые могли
реализовать себя в Украине, отметил президент Украины Петр
Порошенко. Порошенко: Мы все будем делать, чтобы молодым
ученым, если они имеют талант и желание заниматься наукой, создать
для этого максимальные условия Фото: EPA "Мы все будем делать,
чтобы молодым ученым, если они имеют талант и желание заниматься
наукой, создать для этого максимальные условия. Ни в коем случае
нельзя допускать, чтобы ученые вынуждены были покидать Украину. Я
не против, чтобы в рамках общего образования на год-два наши
студенты выезжали за границу и понимали, что есть преимущества
братского университета, но точно есть преимущества и украинской
высшей школы", - сказал Порошенко.По его словам, главное, чтобы
ученые "гарантировано возвращались домой". "У нас была
статистика, что раньше, когда отправляли студентов учиться за
границу, если это не является двойным образованием, к сожалению,
значительная часть оставалась работать там. Сегодня Украина должна
создать все условия, чтобы и выпускники высших учебных заведений, и
молодые ученые имели возможность реализовать себя", – добавил
президент.Единственная перепись населения в независимой Украине
прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране
насчитывалось 48 млн жителей. Ожидалось, что новая перепись
пройдет в 2016 году, но ее перенесли на 2020
год.Почти каждый третий гражданин Украины задумывался об
эмиграции, каждый четвертый – не верит, что Украина встанет на
ноги как независимое государство. Такие данные получены в ходе
исследования общественного мнения, которое провел Киевский
международный институт социологии по заказу ZN.UA
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