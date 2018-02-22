Нужно создать все условия, чтобы украинские ученые могли реализовать себя в Украине, отметил президент Украины Петр Порошенко. Порошенко: Мы все будем делать, чтобы молодым ученым, если они имеют талант и желание заниматься наукой, создать для этого максимальные условия Фото: EPA "Мы все будем делать, чтобы молодым ученым, если они имеют талант и желание заниматься наукой, создать для этого максимальные условия. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы ученые вынуждены были покидать Украину. Я не против, чтобы в рамках общего образования на год-два наши студенты выезжали за границу и понимали, что есть преимущества братского университета, но точно есть преимущества и украинской высшей школы", - сказал Порошенко.По его словам, главное, чтобы ученые "гарантировано возвращались домой". "У нас была статистика, что раньше, когда отправляли студентов учиться за границу, если это не является двойным образованием, к сожалению, значительная часть оставалась работать там. Сегодня Украина должна создать все условия, чтобы и выпускники высших учебных заведений, и молодые ученые имели возможность реализовать себя", – добавил президент.Единственная перепись населения в независимой Украине прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48 млн жителей. Ожидалось, что новая перепись пройдет в 2016 году, но ее перенесли на 2020 год.Почти каждый третий гражданин Украины задумывался об эмиграции, каждый четвертый – не верит, что Украина встанет на ноги как независимое государство. Такие данные получены в ходе исследования общественного мнения, которое провел Киевский международный институт социологии по заказу ZN.UA Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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