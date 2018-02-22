И.о. председателяправления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов сообщил, что компания рассматривает возможность продажи книг во всех поездах. К примеру, в скоростных поездах можно купить украинско-польский разговорник Фото: Facebook / Євген Кравцов "Пока приобрести литературу можно в "Интерсити" и "Интерсити+". Рассматриваем возможность введения такой услуги и в других поездах", – написал он. Также "Укрзалізниця" рассматривает возможность введения бук-кроссинга (обмена книгами) и сотрудничества с молодыми писателями.Судя по фото, которое разместил Кравцов, в поездах можно купить приключения Шерлока Холмса за 70 грн, афоризмы Черчилля за 50 грн или украинско-польский разговорник за 70 грн. https://www.facebook.com/Kravtsov.Evg/posts/178188189625282 Кравцов заявлял, что в 2018 году "Укрзалізниця" потратит на обновление своей инфраструктуры рекордные 26,5 млрд грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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