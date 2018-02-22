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|"Укрзалізниця" начала продавать книги в скоростных поездах
|22.02.2018 18:54
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https://www.facebook.com/Kravtsov.Evg/posts/178188189625282 Кравцов заявлял, что в 2018 году "Укрзалізниця" потратит на обновление своей инфраструктуры рекордные 26,5 млрд грн.
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