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Из Офиса Президента сообщили, что судьбу Данилюка решат после визита Зеленского в США
27.09.2019 14:17

Офис президента подтверждает информацию об отставке Александра Данилюка с должности секретаря СНБО.

Из Офиса Президента сообщили, что судьбу Данилюка решат после визита Зеленского в США

"Сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя Президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

 

Президент рассмотрит ее по возвращении в Киев".

Напомним, сам Данилюк посмеялся над информацией о своём увольнении.

Но после сообщения из Офиса Президента Данилюк подтвердил свою отставку.

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