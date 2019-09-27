Офис президента подтверждает информацию об отставке Александра Данилюка с должности секретаря СНБО.

"Сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя Президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент рассмотрит ее по возвращении в Киев".