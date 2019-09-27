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|Из Офиса Президента сообщили, что судьбу Данилюка решат после визита Зеленского в США
|27.09.2019 14:17
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Офис президента подтверждает информацию об отставке Александра Данилюка с должности секретаря СНБО.
Напомним, сам Данилюк посмеялся над информацией о своём увольнении.
Но после сообщения из Офиса Президента Данилюк подтвердил свою отставку.