По мнению российского политолога Андрея Окары, в России нет гражданского общества, следовательно россияне не понимают событий, произошедших в Украине во время революции 2014 года. Окара: К сожалению, граждане и население, это большая разница Фото: argumentua.com "Оно тогда должно было родиться (гражданское общество в РФ. – ). К сожалению, оно тогда родилось, и уже умерло. И теперь нам рассуждать о том, что произошло в Украине, это знает, как евнухам про женскую баню... Гражданское общество, это общество субъектных граждан. К сожалению, граждане и население, это большая разница", – подчеркнул он.Политолог добавил, что очень сложно обсуждать легитимность действий протестующих во время Майдана."Тогда была ситуация крайней необходимости. Тогда людей расстреляли на Майдане, 53 человека", – подытожил Окара.Протесты, которые были названы Евромайданом, а позже Революцией достоинства, продолжались по всей Украине с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014-го. После массового расстрела участников протеста 18–20 февраля из страны бежал Янукович.По словам президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибло 107 человек. Печерский районный суд Киева рассматривает дело о расстреле протестующих на Майдане в 2014 году. В организации массового убийства протестующих обвиняют бывшего главу государства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки тогда общество украине это сожалению Теги: мир