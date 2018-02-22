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|22.02.2018 19:02
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Печерский районный суд Киева рассматривает дело о расстреле протестующих на Майдане в 2014 году. В организации массового убийства протестующих обвиняют бывшего главу государства.
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