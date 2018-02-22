В Мадриде пенсионеры-протестующие заблокировали вход в парламент Некоторые испанские парламентарии поддержали протестующих В Мадриде несколько тысяч пенсионеров перекрыли дорогу и заблокировали вход в здание парламента Испании, требуя повышения пенсий. Фото: Zipi/EFE Протестующим удалось на несколько часов заблокировать главный вход в здание нижней палаты испанского парламента (Конгресса) - сообщает El Mundo . Основным требованием протестующих является повышение пенсий до достойного уровня, который хотя бы покрывал инфляцию. По оценкам полиции, в акции протеста приняли участие до 4000 человек. К протестующим вышли депутаты партий "Мы сможем", "Объединенные левые" и Социалистической партии, которые поддержали недовольство пенсионеров политикой правящей Народной партии. В Испании российского депутата хотят посадить на 5,5 года, - росЗМИ

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