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В Госдуме заявили, что РФ испытала в Сирии более 200 образцов своих новых вооружений
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22.02.2018 19:10
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О желании купить российское оружие заявляли даже страны, которые не
являются союзниками РФ, сказал председатель комитета Госдумы по
обороне Владимир Шаманов. В Госдуме заявили, что, испытывая оружие
в Сирии, РФ показала его эффективность Фото: EPA (архив) Он
отметил, что, "оказывая помощь братскому сирийскому народу", РФ
испытала более 200 своих вооружений. По мнению Шаманова, таким
образом Россия продемонстрировала эффективность своего оружия, и о
желании его покупать заявили даже страны, которые не являются
союзниками РФ.Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011
года. В боевых действиях участвуют правительственные войска,
оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и другие силы.
Значительную часть Сирии контролируют боевики ИГИЛ. В сентябре 2015
года к конфликту присоединилась Россия, которая
поддерживает президента Сирии Башара Асада. В декабре 2017 года
министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил президенту РФ Владимиру
Путину, что его приказ о выводе группировки российских войск
из Сирии выполнен.
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