О желании купить российское оружие заявляли даже страны, которые не являются союзниками РФ, сказал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. В Госдуме заявили, что, испытывая оружие в Сирии, РФ показала его эффективность Фото: EPA (архив) Он отметил, что, "оказывая помощь братскому сирийскому народу", РФ испытала более 200 своих вооружений. По мнению Шаманова, таким образом Россия продемонстрировала эффективность своего оружия, и о желании его покупать заявили даже страны, которые не являются союзниками РФ.Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и другие силы. Значительную часть Сирии контролируют боевики ИГИЛ. В сентябре 2015 года к конфликту присоединилась Россия, которая поддерживает президента Сирии Башара Асада. В декабре 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил президенту РФ Владимиру Путину, что его приказ о выводе группировки российских войск из Сирии выполнен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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