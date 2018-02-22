Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

В Госдуме заявили, что РФ испытала в Сирии более 200 образцов своих новых вооружений
22.02.2018 19:10
О желании купить российское оружие заявляли даже страны, которые не являются союзниками РФ, сказал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. В Госдуме заявили, что, испытывая оружие в Сирии, РФ показала его эффективность Фото: EPA (архив) Он отметил, что, "оказывая помощь братскому сирийскому народу", РФ испытала более 200 своих вооружений. По мнению Шаманова, таким образом Россия продемонстрировала эффективность своего оружия, и о желании его покупать заявили даже страны, которые не являются союзниками РФ.Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и другие силы. Значительную часть Сирии контролируют боевики ИГИЛ. В сентябре 2015 года к конфликту присоединилась Россия, которая поддерживает президента Сирии Башара Асада. В декабре 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил президенту РФ Владимиру Путину, что его приказ о выводе группировки российских войск из Сирии выполнен. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить