Украинская биатлонистка Вита Семеренко назвала "ужасом" эстафету на Олимпиаде в Пхенчхане, где команда заняла 11-е место. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Украинские биатлонистки заняли в эстафете 11-е место Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook Команда, за которую выступали также Ирина Варвинец, Юлия Джима и Анастасия Меркушина, заняла в эстафете 11-е место."Хочу извиниться за наше поведение. Можно многое плохое наговорить. Знаем, что вы нас любите, мы вас тоже. Простите нас. Сегодняшняя эстафета – ужас. Штрафной круг... Не знаю, что помешало, сильно хотела догнать, а получилось как всегда", – заявила Вита Семеренко.По ее словам, без сестры Валентины ей было "тяжело внутри"."Я пыталась сконцентрироваться на своей работе. Пыталась не обращать на Валю внимание, но все равно было трудно. Валя вчера весь вечер прорыдала. И это не полчаса. Но это спорт, так решил тренерский штаб, даже главный тренер так решил", – сказала биатлонистка.Не попавшая в состав сборной на олимпийскую эстафету Валентина Семеренко заявила, что у Украины "не команда, а просто ж...". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки семеренко что место команда эстафете Теги: спорт