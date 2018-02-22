Причина - понижение температуры окружающей среды

Дело в том, что из-за понижения температуры окружающей среды, начала ледохода на реке Днепр и обледенения легочных автоматов на водолазном снаряжении создается угроза жизни и здоровью водолаза-спасателя, - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Когда температура снова будет плюсовой, спасатели планируют снова проводить поисковые работы на поверхности реки Днепр.

Обследование проводили водолазы Аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, водолазами КГГА и спасатели мобильного спасательного центра ГСЧС Украины и КП "Плесо".

С начала поисковых работ водолазы обследовали 316,7 га акватории реки Днепр.

Напомним, что из-за суицида 18-летней студентки медуниверситета Богомольца Мукаддас Насирлаевой вуз стали обвинять в коррупции.

Адвокат семьи Насирлаевых и глава диаспоры туркменского народа Ровшанбек Розметов в Facebook заявил, что деканат по работе с иностранными студентами вовремя не подал документы Мукаддас в миграционную службу для получения вида временного проживания.

Мол, заместитель декана Татьяна Тимохина порвала заявление девушки и сообщила ей, что ничего подписывать не будет.

Вуз обвиняют в доведении студентки к самоубийству. Университет Богомольца сначала на своем официальном сайте разместил заявление, что Мукаддас отчислили еще 17 декабря "из-за нарушения миграционного законодательства", а 24 января "ей было второй раз лично сообщено о подписании приказа об отчислении из университета".

Адвокат семьи девушки утверждает, что студентку отчислили задним числом.

19 февраля вуз опубликовал еще одно заявление: заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.