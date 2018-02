Вмешательство в американские выборы – это как вскрыть замки, забраться в чужую квартиру, но украсть только старые тапочки

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4081; coreola.articleid = 233131; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4081] = 4081; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Вопрос дня

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков ИНФОГРАФИКА

Фото

Видео

Архив Михаил Саакашвили Геннадий Труханов Олимпиада 2018

кремлевский доклад крушение Ан-148 в Подмосковье

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/gozman.html", "name": "Леонид Гозман" } } ] } ГОРДОН



Блоги



Леонид Гозман

Вмешательство в американские выборы – это как вскрыть замки, забраться в чужую квартиру, но украсть только старые тапочки { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/gozman/vmeshatelstvo-v-amerikanskie-vybory-eto-kak-vskryt-zamki-zabratsya-v-chuzhuyu-kvartiru-no-ukrast-tolko-starye-tapochki-233131.html" }, "headline": "Вмешательство в американские выборы – это как вскрыть замки, забраться в чужую квартиру, но украсть только старые тапочки", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2331/31_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-02-22T18:42:43+02:00", "dateModified": "2018-02-22T18:55:48+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Неэффективность вмешательства РФ в выборы президента США никак не отменяет обвинений и не делает их менее серьезными, заявил лидер общероссийского движения "Союз правых сил" Леонид Гозман." , "keywords": "Россия, выборы в США, Леонид Гозман" } Леонид Гозман Российский политик, президент общероссийского движения "Союз правых сил". все материалы автора → Вмешательство в американские выборы – это как вскрыть замки, забраться в чужую квартиру, но украсть только старые тапочки Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 18.42 | комментариев: Кража тапочек со взломом и при отягчающих обстоятельствах.Наше начальство не понимает (или по традиции валяет дурака, делая вид, что не понимает), что неэффективность нашего вмешательства в американские выборы и позорно низкий уровень профессионализма тех, кто столь нагло пытался залезть в чужие дела, никак не отменяет обвинений и не делает их менее серьезными.Конечно, объем трафика, шедшего от липовых аккаунтов, был относительно небольшим. Конечно, сообщения, написанные на плохом английском, не могли переубедить англоязычную аудиторию. Конечно, жулики, участвовавшие в жульническом проекте – все эти пригожинские поварята – украли, как положено, 90% бюджета, что тоже не способствовало успеху. Но если ты подкупил привратника, вскрыл замки, забрался в чужую квартиру, но украл при этом только старые тапочки, то это не значит, что ты не преступник. Ты просто тупой и несчастный преступник. И тебя, тупого и жалкого, все равно будут судить за кражу со взломом. Если поймают, разумеется.Так вот, тебя поймали! Источник: Леонид Гозман / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки квартиру чужую только тапочки что Теги: леонид гозман