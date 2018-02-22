Соломенский райсуд Киева - один из главных ньюсмейкеров последней недели. Сначала он отпустил на поруки одесского мэра беглого Геннадия Труханова, потом его двор посетил человек с топором и разбил машины судей. Именно в этот суд по месту нахождения попадают дела НАБУ

Рекордсменкой Ирина Верещинская оказалась и по сумме денежных активов - 6,79 млн гривен. Около 10 тысяч долларов и более миллиона в отечественной валюте ее муж хранит на банковских счетах, еще 3,5 млн гривен и 70 тысяч долларов - занял третьим лицам.

В целом же все сбережения Соломенского суда составили почти 12,8 млн, то есть остальных судей даже вместе до показателя Станислава Долид не хватает около 800 тысяч, сообщают аналитики Bihus.Info .

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Также на долю Станислава Долида пришлась и почти вся задекларированная земля - ​​2,07 млн кв. м с 2,22. Находится она в Белоцерковском районе Киевской области и имеет сельскохозяйственное назначение. Также Станислав Долид является соучредителем ряда фирм, которые занимаются выращиванием зерновых культур, животноводством и свиноводством.

А вот рекордсменкой по жилой недвижимости стала другая судья - Ирина Усатова. Она задекларировала 5 квартир и 3 дома общей площадью 622 кв. м. Сумма же всей недвижимости судей Соломенского суда в куче составила 5666 кв. м. Ни жилья в Киеве ни в собственности, ни на праве пользования не указали двое - Галина Козленко и Светлана Курова.

Также пять судей не задекларировали автомобилей и якобы ходят пешком. На долю остальных 25 приходится 45 транспортных средств. Наибольшее их количество (10 штук) сконцентрировалось в декларации Ирины Усатовой. Здесь можно увидеть как бюджетные ВАЗ 21113 и Skoda Fabia, так и представительские Mitsubishi Outlander и BMW X5. Но настоящим украшением гаража служит Ford Mustang, записанный на ее 70-летнюю мать.

Именно на этой машине 3 января муж Усатовой, тоже судья Киево-Святошинского райсуда, Дмитрий Усатов, будучи в нетрезвом состоянии, стал причиной ДТП. По сообщениям СМИ, вскоре на место происшествия прибыла и сама Ирина Усатова, после чего ее муж начал "резко болеть", а затем попытался скрыться в вызванной женой карете "скорой".