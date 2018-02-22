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- Годовой доход всех судей Соломенского суда и членов их семей составил 20 млн грн, - ИНФОГРАФИКА
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|Годовой доход всех судей Соломенского суда и членов их семей составил 20 млн грн, - ИНФОГРАФИКА
|22.02.2018 19:28
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Соломенский райсуд Киева - один из главных ньюсмейкеров последней недели. Сначала он отпустил на поруки одесского мэра беглого Геннадия Труханова, потом его двор посетил человек с топором и разбил машины судей. Именно в этот суд по месту нахождения попадают дела НАБУобщий годовой доход всех судей Соломенского суда и членов их семей составил почти 20 млн гривен. Около четверти из них (4,67 млн) пришлось на долю Ирины Верещинской и ее мужа-бизнесмена и по совместительству депутата Белоцерковского районного совета Станислава Долида.
Фото: vikka.ua
Рекордсменкой Ирина Верещинская оказалась и по сумме денежных активов - 6,79 млн гривен. Около 10 тысяч долларов и более миллиона в отечественной валюте ее муж хранит на банковских счетах, еще 3,5 млн гривен и 70 тысяч долларов - занял третьим лицам.
В целом же все сбережения Соломенского суда составили почти 12,8 млн, то есть остальных судей даже вместе до показателя Станислава Долид не хватает около 800 тысяч, сообщают аналитики Bihus.Info.
Нажмите для увеличения изображения. Инфографика: bihus.info
Также на долю Станислава Долида пришлась и почти вся задекларированная земля - 2,07 млн кв. м с 2,22. Находится она в Белоцерковском районе Киевской области и имеет сельскохозяйственное назначение. Также Станислав Долид является соучредителем ряда фирм, которые занимаются выращиванием зерновых культур, животноводством и свиноводством.
А вот рекордсменкой по жилой недвижимости стала другая судья - Ирина Усатова. Она задекларировала 5 квартир и 3 дома общей площадью 622 кв. м. Сумма же всей недвижимости судей Соломенского суда в куче составила 5666 кв. м. Ни жилья в Киеве ни в собственности, ни на праве пользования не указали двое - Галина Козленко и Светлана Курова.
Также пять судей не задекларировали автомобилей и якобы ходят пешком. На долю остальных 25 приходится 45 транспортных средств. Наибольшее их количество (10 штук) сконцентрировалось в декларации Ирины Усатовой. Здесь можно увидеть как бюджетные ВАЗ 21113 и Skoda Fabia, так и представительские Mitsubishi Outlander и BMW X5. Но настоящим украшением гаража служит Ford Mustang, записанный на ее 70-летнюю мать.
Именно на этой машине 3 января муж Усатовой, тоже судья Киево-Святошинского райсуда, Дмитрий Усатов, будучи в нетрезвом состоянии, стал причиной ДТП. По сообщениям СМИ, вскоре на место происшествия прибыла и сама Ирина Усатова, после чего ее муж начал "резко болеть", а затем попытался скрыться в вызванной женой карете "скорой".
Напомним, что Совет судей хочет законопроектом поднять зарплаты всем судьям, а не только тем, что уже прошли квалификационное оценивание.