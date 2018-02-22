В начале апреля в Финляндии стартует специальная программа по предоставлению стартап-вида на жительство для граждан не из ЕС. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Власти Финляндии хотят привлечь в страну иностранцев с хорошими бизнес-идеями Фото: ЕРА Программа начнет действовать в начале апреля 2018 года. Ее реализацией будет заниматься организация Business Finland."Надеюсь, что у нас будет 50–100 групп иностранцев, чтобы разработать модель действующей организации. Надеемся также, что между желающих получить стартап-вид на жительство много таких, которые учатся здесь и хотят остаться", – сообщил представитель организации Юкка Хяюрюнен.Business Finland будет оценивать перспективы стартапа в Финляндии и на мировом рынке."У нас существует недостаток иммигрантов для создания успешных инновационных компаний. Они обладают навыками, которые невозможно получить в Финляндии. Из Африки, Индии, Дальнего Востока или Южной Америки, где рынки очень большие", – пояснил Хяюрюнен.Business Finland была создана в начале 2018 года за счет слияния финского госагентства Tekes и компании Finpro. Организация занимается анализом стартапов для выдачи государственного финансирования на их реализацию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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