В начале апреля в Финляндии стартует специальная программа по
предоставлению стартап-вида на жительство для граждан не из ЕС.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Власти
Финляндии хотят привлечь в страну иностранцев с хорошими
бизнес-идеями Фото: ЕРА Программа начнет действовать в начале
апреля 2018 года. Ее реализацией будет заниматься
организация Business Finland."Надеюсь, что у нас будет 50–100
групп иностранцев, чтобы разработать модель действующей
организации. Надеемся также, что между желающих получить
стартап-вид на жительство много таких, которые учатся здесь и хотят
остаться", – сообщил представитель организации Юкка
Хяюрюнен.Business Finland будет оценивать перспективы стартапа в
Финляндии и на мировом рынке."У нас существует недостаток
иммигрантов для создания успешных инновационных компаний. Они
обладают навыками, которые невозможно получить в Финляндии. Из
Африки, Индии, Дальнего Востока или Южной Америки, где рынки очень
большие", – пояснил Хяюрюнен.Business Finland была создана в
начале 2018 года за счет слияния финского госагентства Tekes и
компании Finpro. Организация занимается анализом стартапов для
выдачи государственного финансирования на их реализацию.
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