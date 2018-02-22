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В Словакии автомобиль врезался в группу детей, более десятка пострадавших
22.02.2018 19:36
В Словакии автомобиль врезался в группу детей, более десятка пострадавших
В полиции предполагают, что наезд не был преднамеренным
На северо-востоке Словакии близко от города Попрад легковой автомобиль врезался в большую группу детей разного возраста.
В Словакии автомобиль врезался в группу детей, более десятка пострадавших Фото: aktuality.sk

Предполагается, что наезд не был преднамеренным, автомобиль, скорее только, занесло на повороте, он перевернулся и врезался в группу детей, которые проходили мимо, -  сообщает Aktuality со ссылкой на местную полицию.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили 12 детей.

Как уточнили в полиции, двое из них находятся в тяжелом состоянии, пять получили травмы средней тяжести и еще пять легкие ранения. Для их госпитализации были задействованы два вертолета и несколько машин скорой помощи.

На данный момент все пострадавшие находятся в больницах Попрадского района.

Водитель автомобиля в ДТП не пострадал. Результаты экспертизы свидетельствуют о том, что он не был пьян.

Полиция продолжает расследование инцидента.

Напомним, на автодороге "Житомир - Могилев-Подольский" в Винницкой области в результате столкновения четырех автомобилей госпитализированы восемь человек.

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