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|В Словакии автомобиль врезался в группу детей, более десятка пострадавших
|22.02.2018 19:36
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В полиции предполагают, что наезд не был преднамереннымНа северо-востоке Словакии близко от города Попрад легковой автомобиль врезался в большую группу детей разного возраста.
Фото: aktuality.sk
Предполагается, что наезд не был преднамеренным, автомобиль, скорее только, занесло на повороте, он перевернулся и врезался в группу детей, которые проходили мимо, - сообщает Aktuality со ссылкой на местную полицию.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили 12 детей.
Как уточнили в полиции, двое из них находятся в тяжелом состоянии, пять получили травмы средней тяжести и еще пять легкие ранения. Для их госпитализации были задействованы два вертолета и несколько машин скорой помощи.
На данный момент все пострадавшие находятся в больницах Попрадского района.
Водитель автомобиля в ДТП не пострадал. Результаты экспертизы свидетельствуют о том, что он не был пьян.
Полиция продолжает расследование инцидента.
Напомним, на автодороге "Житомир - Могилев-Подольский" в Винницкой области в результате столкновения четырех автомобилей госпитализированы восемь человек.