В детской книге "Веселая компания" указано, что она отпечатана "в РФ, Республике Крым", а психолог Валерий Синельников в своих книгах просит читателей перечислять ему деньги по адресу: "Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь". В украинском Госкомтелерадио заявили, что это является нарушением государственного суверенитета Украины, и запретили ввоз и распространение этих изданий на территории страны. В Украине запретили девять российских книг Фото: pixabay.com Комитет отказал компании "Форс Украина" во ввозе восьми книг Валерия Синельникова (московское издательство "Центрполиграф") и издания "Веселая компания" из серии "Сто точек. Соедини и нарисуй" московского издательства "Э"."Члены экспертного совета признали несоответствие изданий критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины. В частности, в исходных данных детской книги "Веселая компания" указано: "Отпечатано в России. Республика Крым", – что является нарушением государственного суверенитета Украины, ведь Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью Украины, территория которой незаконно оккупирована российскими войсками. Такая же географическая "ошибка" содержится в книгах психолога Синельникова, который в каждом своем издании просит читателей перечислять ему деньги по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь", – говорится в сообщении.В Госкомтелерадио отметили, что начиная с 22 мая 2017 года разрешили ввозить в Украину почти 11 тыс. наименований книжной продукции из РФ и временно оккупированных территорий."Более 100 заявлений остались без рассмотрения, так как на указанную в них издательскую продукцию разрешительная процедура не распространяется. В то же время было 236 отказов на выдачу разрешений в связи с предоставлением субъектами хозяйствования не в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявлением в документах недостоверных сведений и 39 отказов на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием изданий критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины", – говорится в сообщении.Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.1 января 2017 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания". Согласно закону, в страну нельзя ввозить издательскую продукцию, которая направлена на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, пропагандирует войну, совершение террористических актов, коммунистический и/или национал-социалистический (нацистский) тоталитарные режимы и их символику, пропагандирует государство-агрессора. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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