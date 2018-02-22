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Госкомтелерадио запретил ввоз в Украину девяти книг из РФ из-за "российского" Крыма
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22.02.2018 19:42
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В детской книге "Веселая компания" указано, что она отпечатана "в
РФ, Республике Крым", а психолог Валерий Синельников в своих книгах
просит читателей перечислять ему деньги по адресу: "Российская
Федерация, Республика Крым, Симферополь". В украинском
Госкомтелерадио заявили, что это является нарушением
государственного суверенитета Украины, и запретили ввоз и
распространение этих изданий на территории страны. В Украине
запретили девять российских книг Фото: pixabay.com Комитет отказал
компании "Форс Украина" во ввозе восьми книг Валерия Синельникова
(московское издательство "Центрполиграф") и издания "Веселая
компания" из серии "Сто точек. Соедини и нарисуй" московского
издательства "Э"."Члены экспертного совета признали несоответствие
изданий критериям оценки издательской продукции, разрешенной к
распространению на территории Украины. В частности, в исходных
данных детской книги "Веселая компания" указано: "Отпечатано в
России. Республика Крым", – что является нарушением
государственного суверенитета Украины, ведь Автономная Республика
Крым является неотъемлемой частью Украины, территория которой
незаконно оккупирована российскими войсками. Такая же
географическая "ошибка" содержится в книгах психолога Синельникова,
который в каждом своем издании просит читателей перечислять ему
деньги по адресу: Российская Федерация, Республика Крым,
Симферополь", – говорится в сообщении.В Госкомтелерадио
отметили, что начиная с 22 мая 2017 года разрешили ввозить в
Украину почти 11 тыс. наименований книжной продукции из РФ и
временно оккупированных территорий."Более 100 заявлений остались
без рассмотрения, так как на указанную в них издательскую продукцию
разрешительная процедура не распространяется. В то же время было
236 отказов на выдачу разрешений в связи с предоставлением
субъектами хозяйствования не в полном объеме пакетов документов,
необходимых для получения разрешения, или выявлением в документах
недостоверных сведений и 39 отказов на основании отрицательных
заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с
несоответствием изданий критериям оценки издательской продукции,
которая разрешена к распространению на территории Украины", –
говорится в сообщении.Россия аннексировала Крым
после незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной
и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не
контролирует полуостров.1 января 2017 года вступил в силу закон "О
внесении изменений в некоторые законы Украины относительно
ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной
продукции антиукраинского содержания". Согласно закону, в страну
нельзя ввозить издательскую продукцию, которая направлена на
ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя
насильственным путем, пропагандирует войну, совершение
террористических актов, коммунистический и/или
национал-социалистический (нацистский) тоталитарные режимы и их
символику, пропагандирует государство-агрессора.
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