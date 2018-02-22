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Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и минометов
22.02.2018 19:44
Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и минометов
Потерь в рядах ВСУ нет
В течение дня боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ, никто из защитников не пострадал.
Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и минометов Фото: ukrinform.ua

"На Луганском направлении враг вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Луганского. Несколько вражеских мин калибра 82-мм разорвались в районе Крымского", -  сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 22 февраля 2018 года.

Еще несколько мин боевиков калибра 82-мм разорвались в районе Крымского.

Кроме того, оккупанты обстреливали опорные пункты сил АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Луганского, Железного и Новолуганского. А из стрелкового оружия - у Зайцево.

"С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наши позиции близко Зайцево и Новолуганского, а из гранатометов и пулеметов - неподалеку Гладосово и Лозового", - рассказывают в штабе.

На Донецком направлении боевики применили 120-ти и 82-мм минометы у Новотроицкого.

Отметим, в штабе антитеррористической операции заявляют, что в оккупированные районы Донецкой и Луганской области прибыли около 200 российских военных.

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