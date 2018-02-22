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|Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и минометов
|22.02.2018 19:44
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Потерь в рядах ВСУ нетВ течение дня боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ, никто из защитников не пострадал.
Фото: ukrinform.ua
"На Луганском направлении враг вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Луганского. Несколько вражеских мин калибра 82-мм разорвались в районе Крымского", - сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 22 февраля 2018 года.
Еще несколько мин боевиков калибра 82-мм разорвались в районе Крымского.
Кроме того, оккупанты обстреливали опорные пункты сил АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Луганского, Железного и Новолуганского. А из стрелкового оружия - у Зайцево.
"С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наши позиции близко Зайцево и Новолуганского, а из гранатометов и пулеметов - неподалеку Гладосово и Лозового", - рассказывают в штабе.
На Донецком направлении боевики применили 120-ти и 82-мм минометы у Новотроицкого.
Отметим, в штабе антитеррористической операции заявляют, что в оккупированные районы Донецкой и Луганской области прибыли около 200 российских военных.