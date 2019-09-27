Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявлении на увольнение с должности. Об этом сообщил OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, Данилюк претендует на должность посла Украины в Великобритании или США. При этом ранее СМИ сообщали, что Данилюк рассматривался как кандидат на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в США.

Однако сам Данилюк опроверг эту информацию.

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