 СМИ отправили Данилюка в отставку, но сам секретарь СНБО посмеялся - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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СМИ отправили Данилюка в отставку, но сам секретарь СНБО посмеялся
27.09.2019 15:13

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявлении на увольнение с должности. Об этом сообщил OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.

СМИ отправили Данилюка в отставку, но сам секретарь СНБО посмеялся

По словам собеседников издания, Данилюк претендует на должность посла Украины в Великобритании или США. При этом ранее СМИ сообщали, что Данилюк рассматривался как кандидат на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в США.

Однако сам Данилюк опроверг эту информацию.

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