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|Вождь "одиноких волчиц" попал на "Миротворец" - спел за мир
|27.09.2019 15:32
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Популярный украинский поп-певец Олег Винник, который снялся во флешмобе с российскими звездами, поддержавшими политику Кремля по Украине, попал в базу сайта "Миротворец". Сообщение об этом появилось на официальном сайте базы.
Отмечается, что артист стал участником "российской пропагандистской антиукраинской акции "Всем мир", направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны на Украину".
Скандал вокруг Винника разгорелся из-за участия в во флешмобе #ВсемМир, который был организован россиянами. На YouTube-канале проекта появилось видео, в котором, кроме Винника, приняли участие звезды российской эстрады - как артисты, которые выступают в Украине, так и те, кто поддержал крымские события и кому запрещен въезд в нашу страну.
Кроме участия в общем ролике, Олег Винник снял отдельное обращение, в котором он поет несколько строчек из "Волчицы" и выступает с заявлением: "Я не хочу, чтобы родители оплакивали своих детей. Я не хочу, чтобы молодые жены становились вдовами. И я не хочу, чтобы страдали дети. Давайте не забывать, что мы пришли в этот мир, чтобы научиться любить, а не отбирать жизнь один в друга. Всем мир!"