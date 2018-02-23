Европейская комиссия готова продолжать программу предоставления макрофинансовой помощи Украине

Об этом заявил генеральный директор Еврокомиссии Кристиан Даниельсон, передает " Европейская правда ".

Европейская комиссия готова продолжать программу предоставления макрофинансовой помощи Украине, однако для него необходимо выполнить ряд условий. В частности, первым требованием является продолжение действующей программы сотрудничества Украины с МВФ.

"Сейчас Украина находится в дискуссии с МВФ об условиях продолжения программы финансирования. Должно быть достигнуто это согласие и должно быть объявлено о продолжении сотрудничества Украины с МВФ, чтобы мы могли сделать следующие шаги по предоставлению Киеву макрофинансовой помощи", - сказал Даниельсон.

Также он подтвердил, что обязательным требованием является создание Антикоррупционного суда.

"Совершенно верно! Это является важным элементом программы МВФ. Что касается других требований - об этом лучше спрашивать у наших коллег из Фонда", - пояснил представитель Еврокомиссии.

Даниельсон напомнил, что ЕС на сегодня предоставил Украине 2,81 млрд евро макрофинансовой помощи в дополнение к тому, что предоставляется в виде грантов.

"Что касается продолжения этих программ в будущем - посмотрим. Но могу подтвердить, что новая макрофинансовая помощь - одна из опций, которая сейчас активно обсуждается, и Еврокомиссия благосклонна к ней. Но решение еще не принято", - отметил он.

Напомним, депутатам 18 января трижды не удалось рассмотреть закон об Антикоррупционном суде .

Президент Петр Порошенко 22 декабря внес в Верховную Раду законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде".

Европейский союз выступил с критикой в адрес Банковой за того, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде, что противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Ранее директор Всемирного банка, ответственного за украинское направление, направила в Верховную Раду и Администрацию президента письмо, в котором предупредила о недопустимости принятия закона об Антикоррупционном суде (АКС) в редакции, предложенной президентом.

В частности украинское представительство "Transparency International" призвало президента Петра Порошенко отозвать законопроект об Антикоррупционном суде и внести новый с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

TI Украины объясняет , что в ч.5 ст.8 проекта закона предусмотрена только совещательная роль Общественного совета международных экспертов. Ее отрицательное заключение относительно кандидата на должность судьи может быть проигнорировано Высшей квалификационной комиссией судей Украины - 11 голосами из 16 членов ВККС.

Зато Венецианская комиссия рекомендовала предоставить международным организациям и донорам решающую роль в процессе отбора судей. Следовательно, под вопросом чистота отбора судей.

Предметная подсудность Высшего антикоррупционного суда не включает все преступления, подследственные НАБУ. В то же время, она расширена до целого ряда преступлений, подследственные Национальной полиции Украины и Государственному бюро расследований.

В заключении Венецианской комиссии четко указано, что юрисдикция суда должна отвечать подследственности НАБУ и САП. Это может загрузить Высший антикоррупционный суд слишком большим количеством дел.