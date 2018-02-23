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|Украина не получит макрофинансовой помощи ЕС без создания Антикоррупционного суда, - Еврокомиссия
|23.02.2018 00:13
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Европейская комиссия готова продолжать программу предоставления макрофинансовой помощи УкраинеДля получения макрофинансовой помощи от Европейского Союза Украина должна создать Антикоррупционный суд и продолжить сотрудничество с МВФ
Об этом заявил генеральный директор Еврокомиссии Кристиан Даниельсон, передает "Европейская правда".
Европейская комиссия готова продолжать программу предоставления макрофинансовой помощи Украине, однако для него необходимо выполнить ряд условий. В частности, первым требованием является продолжение действующей программы сотрудничества Украины с МВФ.
"Сейчас Украина находится в дискуссии с МВФ об условиях продолжения программы финансирования. Должно быть достигнуто это согласие и должно быть объявлено о продолжении сотрудничества Украины с МВФ, чтобы мы могли сделать следующие шаги по предоставлению Киеву макрофинансовой помощи", - сказал Даниельсон.
Также он подтвердил, что обязательным требованием является создание Антикоррупционного суда.
"Совершенно верно! Это является важным элементом программы МВФ. Что касается других требований - об этом лучше спрашивать у наших коллег из Фонда", - пояснил представитель Еврокомиссии.
Даниельсон напомнил, что ЕС на сегодня предоставил Украине 2,81 млрд евро макрофинансовой помощи в дополнение к тому, что предоставляется в виде грантов.
"Что касается продолжения этих программ в будущем - посмотрим. Но могу подтвердить, что новая макрофинансовая помощь - одна из опций, которая сейчас активно обсуждается, и Еврокомиссия благосклонна к ней. Но решение еще не принято", - отметил он.
Напомним, депутатам 18 января трижды не удалось рассмотреть закон об Антикоррупционном суде.
Президент Петр Порошенко 22 декабря внес в Верховную Раду законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде".
Европейский союз выступил с критикой в адрес Банковой за того, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде, что противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.
Ранее директор Всемирного банка, ответственного за украинское направление, направила в Верховную Раду и Администрацию президента письмо, в котором предупредила о недопустимости принятия закона об Антикоррупционном суде (АКС) в редакции, предложенной президентом.
В частности украинское представительство "Transparency International" призвало президента Петра Порошенко отозвать законопроект об Антикоррупционном суде и внести новый с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.
TI Украины объясняет, что в ч.5 ст.8 проекта закона предусмотрена только совещательная роль Общественного совета международных экспертов. Ее отрицательное заключение относительно кандидата на должность судьи может быть проигнорировано Высшей квалификационной комиссией судей Украины - 11 голосами из 16 членов ВККС.
Зато Венецианская комиссия рекомендовала предоставить международным организациям и донорам решающую роль в процессе отбора судей. Следовательно, под вопросом чистота отбора судей.
Предметная подсудность Высшего антикоррупционного суда не включает все преступления, подследственные НАБУ. В то же время, она расширена до целого ряда преступлений, подследственные Национальной полиции Украины и Государственному бюро расследований.
В заключении Венецианской комиссии четко указано, что юрисдикция суда должна отвечать подследственности НАБУ и САП. Это может загрузить Высший антикоррупционный суд слишком большим количеством дел.
"Transparency International Украина" считает, что в ч.2 ст.7 проекта закона определяет нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.