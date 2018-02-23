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Украинские власти в 2017 году усилили давление на своих критиков и независимые общественные организации – Amnesty International
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23.02.2018 00:19
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Государственные органы Украины в 2017 году открывали уголовные
производства и принимали законы, призванные ограничить права на
свободу слова и свободу объединений, заявили в правозащитной
организации Amnesty International. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Вчера 23.58 | комментариев: Amnesty
International рассказала о ситуации с правами человека в Украине в
2017 году Фото: EPA "Украинские власти усилили давление на своих
критиков и независимые общественные организации, в частности,
журналистов и антикоррупционных активистов. Между тем,
государственные органы открывали уголовные производства и принимали
законы, призванные ограничить права на свободу слова и свободу
объединений", – говорится в сообщении.В марте 2017 года
Верховная Рада приняла изменения в закон Украины "О
предотвращении коррупции", которые подписал президент Петр
Порошенко.В них представлены новые обязательные требования к
антикоррупционным активистам. Теперь они ежегодно должны
предоставлять подробные декларации о личных средствах и активах,
аналогичные декларациям, введенным для законодателей и госслужащих
в 2016 году.Решение Рады о проверке е-деклараций для
антикоррупционных общественных организаций
критиковали еврокомиссар по вопросам европейской политики
соседства и расширения Йоханнес Хан и посольство
США. Порошенко 8 июля 2017 года внес в парламент
законопроекты "О внесении изменений в Налоговый кодекс" и "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно
обеспечения открытости для общества информации о финансировании
деятельности общественных объединений и использования международной
технической помощи". Заместитель главы Администрации
Президента Дмитрий Шимкив отметил, что законопроекты предлагают
"прозрачность" деятельности общественных организаций и физических
лиц-предпринимателей, получающих напрямую средства
доноров – международную техническую помощь.Amnesty
International раскритиковала документы. 18 января 2018 года
рассмотрение законопроектов №6674 и №6675 отложили.
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