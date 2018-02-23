Государственные органы Украины в 2017 году открывали уголовные производства и принимали законы, призванные ограничить права на свободу слова и свободу объединений, заявили в правозащитной организации Amnesty International. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.58 | комментариев: Amnesty International рассказала о ситуации с правами человека в Украине в 2017 году Фото: EPA "Украинские власти усилили давление на своих критиков и независимые общественные организации, в частности, журналистов и антикоррупционных активистов. Между тем, государственные органы открывали уголовные производства и принимали законы, призванные ограничить права на свободу слова и свободу объединений", – говорится в сообщении.В марте 2017 года Верховная Рада приняла изменения в закон Украины "О предотвращении коррупции", которые подписал президент Петр Порошенко.В них представлены новые обязательные требования к антикоррупционным активистам. Теперь они ежегодно должны предоставлять подробные декларации о личных средствах и активах, аналогичные декларациям, введенным для законодателей и госслужащих в 2016 году.Решение Рады о проверке е-деклараций для антикоррупционных общественных организаций критиковали еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан и посольство США. Порошенко 8 июля 2017 года внес в парламент законопроекты "О внесении изменений в Налоговый кодекс" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи". Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив отметил, что законопроекты предлагают "прозрачность" деятельности общественных организаций и физических лиц-предпринимателей, получающих напрямую средства доноров – международную техническую помощь.Amnesty International раскритиковала документы. 18 января 2018 года рассмотрение законопроектов №6674 и №6675 отложили. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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