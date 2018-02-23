В 2018 году - Винница, Копенгаген, Каир, Дели, Торонто, Санья

Об этом рассказал глава наблюдательного совета МАУ Арон Майберг на пресс-конференции в аэропорту "Борисполь", сообщает " Укринформ ".

"В 2018 году - Винница, Копенгаген, Каир, Дели, Торонто, Санья; 2019 - это Николаев, Гамбург, Лиссабон, Неаполь, Осло, Гомель, Ашхабад, Ташкент, Измир, Шанхай. Обл мы хотели открыть в 2018 году, но нам не удалось получить дозволение. В 2020 году - Ужгород, Дублин, Манчестер, Болонья, Гданьск, Бишкек, Кувейт, Майами, Гуанчжоу.

2021 - Загреб, Варна, Таллинн, Сеул и 2022 год - Белград, Братислава, Бейрут, Шираз, Аддис-Абеба, Чикаго", - рассказал Майберг о новых направлениях.

По итогам 2017 года авиакомпания "Международные авиалинии Украины" перевезла почти 7 млн ​​пассажиров, что на 16,4% превышает показатель 2016 года.