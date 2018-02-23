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МАУ откроет почти сорок новых направлений
23.02.2018 00:21
МАУ откроет почти сорок новых направлений
В 2018 году - Винница, Копенгаген, Каир, Дели, Торонто, Санья
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" планирует открыть около 40 новых направлений в течение ближайших 5 лет в города Украины и мира.
МАУ откроет почти сорок новых направлений Фото: milliyet.com.tr

Об этом рассказал глава наблюдательного совета МАУ Арон Майберг на пресс-конференции в аэропорту "Борисполь", сообщает "Укринформ".

"В 2018 году - Винница, Копенгаген, Каир, Дели, Торонто, Санья; 2019 - это Николаев, Гамбург, Лиссабон, Неаполь, Осло, Гомель, Ашхабад, Ташкент, Измир, Шанхай. Обл мы хотели открыть в 2018 году, но нам не удалось получить дозволение. В 2020 году - Ужгород, Дублин, Манчестер, Болонья, Гданьск, Бишкек, Кувейт, Майами, Гуанчжоу.

2021 - Загреб, Варна, Таллинн, Сеул и 2022 год - Белград, Братислава, Бейрут, Шираз, Аддис-Абеба, Чикаго", - рассказал Майберг о новых направлениях.

По итогам 2017 года авиакомпания "Международные авиалинии Украины" перевезла почти 7 млн ​​пассажиров, что на 16,4% превышает показатель 2016 года.

Напомним, что главный адвокат и секретарь Ryanair Юлиуш Коморек заявил, что Украина станет новым направлением для лоукост авиакомпании, а рейсы начнут выполнять с осени 2018 года. 

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