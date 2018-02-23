Сводка Новостей
- Universal анонсировала третью часть фильма "Мир юрского периода"
- Енин заявил, что Печерский суд саботирует рассмотрение дела Курченко
- В Украине неофициально работают около 5 млн человек – Госслужба труда
- Курс гривны к евро снизился до 27,07 грн/$
- На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, еще один получил ранения – штаб АТО
|Тука: Если в АП и Кабмине есть мужчины, то завтра Москаль должен быть уволен!
|23.02.2018 00:27
|
https://www.facebook.com/george.tuka/posts/1551107965003601
22 февраля распространили видео, на котором Москаль назвал "еб...нутой" исполняющую обязанности главы Минздрава Ульяну Супрун. Она заявила, что вакцины от кори, которые передала Венгрия Закарпатью, контрабандные, следовательно врачи не хотят их использовать.Москаль возглавляет облгосадминистрацию в Ужгороде с июля 2015 года.
Поделитесь статьей с друзьями