Уволить председателя Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука призвал после того, как тот назвал "еб...нутой" и.о. министра здравоохранения Уляну Супрун. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 22.55 | комментариев: Тука (на фото) ожидает от Кабмина и АП реакции на поведение Москаля Фото: George Tuka / Facebook "Если в Администрации Президента и в Кабинете Министров есть мужчины, то завтра Москаль должен быть уволен!" – написал он. Слово "мужчины" он написал с большой буквы. https://www.facebook.com/george.tuka/posts/1551107965003601 22 февраля распространили видео, на котором Москаль назвал "еб...нутой" исполняющую обязанности главы Минздрава Ульяну Супрун. Она заявила, что вакцины от кори, которые передала Венгрия Закарпатью, контрабандные, следовательно врачи не хотят их использовать.Москаль возглавляет облгосадминистрацию в Ужгороде с июля 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки тука москаль москаля facebook фото Теги: политика