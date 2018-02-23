Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля

"Динамо" (Украина) - АЕК (Греция) 0:0

"Динамо": Бойко - Кендзера, Хачериди, Кадар, Морозюк - Шепелев (Беседин 76) - Гонсалес, Гармаш, Буяльский, Цыганков - Мораеш (Шапаренко 90 + 3)

АЭК: Баркас - Гало, Лабропулос, Чигринский, Бакакис - Симоеш, Галанопулос (Айдаревич 80) - Христодулопулос (Якумакис 74), Шоджаеи, Бакасетас (Клонаридис 70) - Араухо

Предупреждение: Мораеш 90 + 3 - Симоеш 19, Галанопулос 29, Гало 59, Шоджаеи 80, Чигринский 90

"Динамо" перед ответным матчем против АЕК находилось в более выгодном, чем греки, положении. 15 февраля в Афинах киевляне достигли благоприятного для себя результата - ничьей 1:1.

Исходя из этого команды избрали тактику на матч. Киевляне действовали осторожно и построили игру от обороны. АЭК много атаковал и создавал опасные моменты. После нескольких из них "Динамо" спас голкипер Денис Бойко, в других эпизодах киевлянам откровенно повезло.

В конце матча динамовцы перехватили инициативу и могли забивать сами, но голов в матче зрители так и не увидели. "Динамо" сыграло с АЭК вничью 0:0 и вышло в 1/8 финала.