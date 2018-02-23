Сводка Новостей
- Universal анонсировала третью часть фильма "Мир юрского периода"
- Енин заявил, что Печерский суд саботирует рассмотрение дела Курченко
- В Украине неофициально работают около 5 млн человек – Госслужба труда
- Курс гривны к евро снизился до 27,07 грн/$
- На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, еще один получил ранения – штаб АТО
|"Динамо" сыграло вничью с АЕК и вышло в 1/8 финала Лиги Европы
|23.02.2018 00:29
|
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраляСегодня в Киеве "Динамо" сыграло вничью против греческого АЕК в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы Лига Европы.
Фото: ЕРА
"Динамо" (Украина) - АЕК (Греция) 0:0
"Динамо": Бойко - Кендзера, Хачериди, Кадар, Морозюк - Шепелев (Беседин 76) - Гонсалес, Гармаш, Буяльский, Цыганков - Мораеш (Шапаренко 90 + 3)
АЭК: Баркас - Гало, Лабропулос, Чигринский, Бакакис - Симоеш, Галанопулос (Айдаревич 80) - Христодулопулос (Якумакис 74), Шоджаеи, Бакасетас (Клонаридис 70) - Араухо
Предупреждение: Мораеш 90 + 3 - Симоеш 19, Галанопулос 29, Гало 59, Шоджаеи 80, Чигринский 90
"Динамо" перед ответным матчем против АЕК находилось в более выгодном, чем греки, положении. 15 февраля в Афинах киевляне достигли благоприятного для себя результата - ничьей 1:1.
Исходя из этого команды избрали тактику на матч. Киевляне действовали осторожно и построили игру от обороны. АЭК много атаковал и создавал опасные моменты. После нескольких из них "Динамо" спас голкипер Денис Бойко, в других эпизодах киевлянам откровенно повезло.
В конце матча динамовцы перехватили инициативу и могли забивать сами, но голов в матче зрители так и не увидели. "Динамо" сыграло с АЭК вничью 0:0 и вышло в 1/8 финала.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля.