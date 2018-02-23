Погода, Новости, загрузка...
Правительство Украины в 2017 году не смогло должным образом решить вопрос сексуального и домашнего насилия – Amnesty International
23.02.2018 00:35
В Украине до сих пор не ратифицировали Стамбульскую конвенцию, отметили в правозащитной организации Amnesty International. В Amnesty International отметили, что принятые в Украине законы о криминализации домашнего насилия – это шаг вперед Фото: Amnesty International Ukraine / Facebook "Правительство не смогло должным образом подойти к решению вопроса сексуального и домашнего насилия. Хоть принятые законы, которые криминализуют домашнее насилие, и стали важным шагом вперед, Стамбульская конвенция (Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе насилием в отношении женщин и домашним насилием. – ) до сих пор не ратифицирована", – отметили в организации.6 декабря Рада ввела уголовную ответственность за насилие ко вступлению в брак и домашнее насилие. 7 декабря был принят законопроект №5294 о предотвращении и противодействии домашнему насилию. Документ предусматривает создание Единого государственного реестра случаев домашнего насилия.Нардеп от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук заявляла, что перед принятием Верховной Радой законопроект изменили, убрав все нормы, связанные с насилием из-за сексуальной ориентации и гендерных особенностей. По мнению нардепа, Совет Европы не признает ратификации Стамбульской конвенции Украиной "в таком ампутированными виде".4 января президент Украины Петр Порошенко подписал закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить