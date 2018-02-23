В Украине до сих пор не ратифицировали Стамбульскую конвенцию,
отметили в правозащитной организации Amnesty International. В
Amnesty International отметили, что принятые в Украине законы о
криминализации домашнего насилия – это шаг вперед Фото:
Amnesty International Ukraine / Facebook "Правительство не смогло
должным образом подойти к решению вопроса сексуального и домашнего
насилия. Хоть принятые законы, которые криминализуют домашнее
насилие, и стали важным шагом вперед, Стамбульская конвенция
(Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе насилием в
отношении женщин и домашним насилием. – ) до сих пор не
ратифицирована", – отметили в организации.6 декабря
Рада ввела уголовную ответственность за насилие ко вступлению
в брак и домашнее насилие. 7 декабря был принят
законопроект №5294 о предотвращении и
противодействии домашнему насилию. Документ предусматривает
создание Единого государственного реестра случаев домашнего
насилия.Нардеп от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук заявляла,
что перед принятием Верховной Радой
законопроект изменили, убрав все нормы, связанные с
насилием из-за сексуальной ориентации и гендерных
особенностей. По мнению нардепа, Совет Европы не признает
ратификации Стамбульской конвенции Украиной "в таком
ампутированными виде".4 января президент Украины Петр Порошенко
подписал закон о предотвращении и противодействии домашнему
насилию.
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