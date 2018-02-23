В Украине до сих пор не ратифицировали Стамбульскую конвенцию, отметили в правозащитной организации Amnesty International. В Amnesty International отметили, что принятые в Украине законы о криминализации домашнего насилия – это шаг вперед Фото: Amnesty International Ukraine / Facebook "Правительство не смогло должным образом подойти к решению вопроса сексуального и домашнего насилия. Хоть принятые законы, которые криминализуют домашнее насилие, и стали важным шагом вперед, Стамбульская конвенция (Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе насилием в отношении женщин и домашним насилием. – ) до сих пор не ратифицирована", – отметили в организации.6 декабря Рада ввела уголовную ответственность за насилие ко вступлению в брак и домашнее насилие. 7 декабря был принят законопроект №5294 о предотвращении и противодействии домашнему насилию. Документ предусматривает создание Единого государственного реестра случаев домашнего насилия.Нардеп от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук заявляла, что перед принятием Верховной Радой законопроект изменили, убрав все нормы, связанные с насилием из-за сексуальной ориентации и гендерных особенностей. По мнению нардепа, Совет Европы не признает ратификации Стамбульской конвенции Украиной "в таком ампутированными виде".4 января президент Украины Петр Порошенко подписал закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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