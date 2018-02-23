Представителей группировки "Оплот" подозревают в преследовании ряда журналистов и активистов. 26 человек находятся в розыске, в отношении 15 лиц обвинительные акты направили в суд, отметили в Генеральной прокуратуре Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Митингующим во время Майдана противостояли правоохранительные органы и вооруженные бандиты Фото: EPA В частности, объявленные подозрения касаются титушек, которые убили журналиста Вячеслава Веремия и ученого Юрия Вербицкого, пытались убить журналистку Татьяну Черновол, похищали и пытали видеооператора Владислава Иваненко и журналиста Игоря Луценко.В делах фигурируют представители группировки "Оплот" и ее убитый атаман Евгений Жилин. ГПУ отмечает, что 26 человек находятся в розыске, в отношении 15 лиц обвинительные акты направили в суд (из них шестерых осудили, двух – к лишению свободы).Сейчас двое подозреваемых и трое обвиняемых содержатся под стражей.Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибли более 100 человек, сотни получили ранения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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