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ГПУ сообщила о подозрении 45 титушкам за пытки и убийства журналистов и активистов во время Евромайдана
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23.02.2018 00:43
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Представителей группировки "Оплот" подозревают в преследовании ряда
журналистов и активистов. 26 человек находятся в розыске, в
отношении 15 лиц обвинительные акты направили в суд, отметили в
Генеральной прокуратуре Украины. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Митингующим во время Майдана противостояли
правоохранительные органы и вооруженные бандиты Фото: EPA В
частности, объявленные подозрения касаются титушек, которые убили
журналиста Вячеслава Веремия и ученого Юрия Вербицкого, пытались
убить журналистку Татьяну Черновол, похищали и пытали
видеооператора Владислава Иваненко и журналиста Игоря Луценко.В
делах фигурируют представители группировки "Оплот" и ее убитый
атаман Евгений Жилин. ГПУ отмечает, что 26 человек находятся в
розыске, в отношении 15 лиц обвинительные акты направили в суд (из
них шестерых осудили, двух – к лишению свободы).Сейчас двое
подозреваемых и трое обвиняемых содержатся под стражей.Протесты,
которые получили название Евромайдан, а позже – Революция
достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до
конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли
правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты
(титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля
из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время
Евромайдана погибли более 100 человек, сотни получили ранения.
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