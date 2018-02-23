Сначала были опасения, что в конверте, который прислали британскому
принцу Гарри и его невесте Меган Маркл, содержатся споры сибирской
язвы. Эксперты после осмотр выяснили, что порошок был безвредным.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Принц Гарри и
Меган Маркл должны пожениться в мае Фото: EPA Сначала были
опасения, что в конверте содержатся споры сибирской язвы. Эксперты
после осмотр выяснили, что порошок был безвредным.В конверте
также нашли письмо с расистскими заявлениями. Полиция расследует
инцидент. Свадьба Маркл и принца Гарри назначена на 19
мая 2018 года.
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