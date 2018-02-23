Погода, Новости, загрузка...
Невесте принца Гарри Меган Маркл прислали конверт с белым порошком
23.02.2018 00:51
Сначала были опасения, что в конверте, который прислали британскому принцу Гарри и его невесте Меган Маркл, содержатся споры сибирской язвы. Эксперты после осмотр выяснили, что порошок был безвредным. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Принц Гарри и Меган Маркл должны пожениться в мае Фото: EPA Сначала были опасения, что в конверте содержатся споры сибирской язвы. Эксперты после осмотр выяснили, что порошок был безвредным.В конверте  также нашли письмо с расистскими заявлениями. Полиция расследует инцидент. Свадьба Маркл и принца Гарри назначена на 19 мая 2018 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить