После отвода двух судей из трех, которые, по мнению защиты пограничника Сергея Колмогорова, проявили "обвинительную позицию" по отношению к их клиенту, будет назначена новая судейская коллегия. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.24 | комментариев: Дело Колмогорова было отправлено на пересмотр Фото: radiosvoboda.org На подготовительном заседании, видео с которого разместил нардеп, говорится об отводе двух судей из трех: Дмитрия Дяченко и Алексея Шишилина.Таким образом, дело Колмогорова направят на новое автоматическое распределение между судьями.Претензии к Шишилину и Дяченко связаны с "негативной и обвинительной позицией" по отношению к Колмогорову, которую якобы сформулировали судьи. https://www.facebook.com/taras.pastukh.35/videos/1597522626982620/ В Приморском райсуде дела рассматривают шесть судей.6 ноября Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отправил на пересмотр дело Колмогорова и освободил его из-под стражи. Инцидент, в связи с которым Колмогоров был осужден судом первой инстанции на 13 лет, произошел 9 сентября 2014 года в Мариуполе.Пограничники открыли огонь на поражение по легковому автомобилю. Пассажирка погибла, а находившийся за рулем уроженец Донецка не пострадал. Позже он выехал в Россию. Огонь по автомобилю одновременно вели девять человек. Обвинение было предъявлено только Колмогорову. Впоследствии Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор в силе.Генпрокурор Юрий Луценко заявил 2 ноября, что доказательств сотрудничества с боевиками семейной пары, чей автомобиль расстрелял Колмогоров, не было. Глава ГПУ рассказал, что по словам водителя транспортного средства, он поехал в новоприобретенной машине с женой на море, чтобы "заняться любовью".Сам Колмогоров утверждал, что сотрудники погранотряда не вели огонь на поражение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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