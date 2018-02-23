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|Дело пограничника Колмогорова рассмотрит новый состав судей
|23.02.2018 00:59
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https://www.facebook.com/taras.pastukh.35/videos/1597522626982620/
В Приморском райсуде дела рассматривают шесть судей.6 ноября Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отправил на пересмотр дело Колмогорова и освободил его из-под стражи. Инцидент, в связи с которым Колмогоров был осужден судом первой инстанции на 13 лет, произошел 9 сентября 2014 года в Мариуполе.Пограничники открыли огонь на поражение по легковому автомобилю. Пассажирка погибла, а находившийся за рулем уроженец Донецка не пострадал. Позже он выехал в Россию. Огонь по автомобилю одновременно вели девять человек. Обвинение было предъявлено только Колмогорову. Впоследствии Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор в силе.Генпрокурор Юрий Луценко заявил 2 ноября, что доказательств сотрудничества с боевиками семейной пары, чей автомобиль расстрелял Колмогоров, не было. Глава ГПУ рассказал, что по словам водителя транспортного средства, он поехал в новоприобретенной машине с женой на море, чтобы "заняться любовью".Сам Колмогоров утверждал, что сотрудники погранотряда не вели огонь на поражение.
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