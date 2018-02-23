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|В Германии по запросу Франции арестовали россиянина, который проходит по делу о столкновениях фанатов
|23.02.2018 01:07
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https://www.facebook.com/denis.mikerin/posts/10208688822617363
22 февраля пресс-атташе посольства сообщил об аресте задержанного россиянина."В ближайшее время на основании материалов, представленных французской стороной, должно быть установлено наличие оснований для его экстрадиции во Францию. Решительно возражаем против задержания и передачи третьему государству гражданина РФ, который не совершал никаких правонарушений на территории ФРГ", – заявил Микерин.В посольстве России высказали протест в связи с недопуском на суд об избрании для задержанного меры пресечения его родственников и российских дипломатов."Рассматриваем данный случай как возможный повод для обострения и политизации темы футбольного хулиганства в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 г. в России. Продолжим добиваться неукоснительного соблюдения прав российского гражданина, в том числе на непредвзятое отношение и объективное рассмотрение его дела", – отметил представитель российского посольства в Германии.
https://www.facebook.com/denis.mikerin/posts/10208694506519457
Чемпионат Европы по футболу проходил во Франции с 10 июня по 10 июля 2016 года.
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