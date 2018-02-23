Российское посольство в Германии рассматривает задержание жителя Москвы в аэропорту Мюнхена по делу о столкновении футбольных болельщиков на чемпионате Европы 2016 года как "политизацию футбольного хулиганства". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Россиянина задержали в аэропорту Мюнхена Фото: Denis Mikerin / Facebook Житель Москвы был задержан при пересечении границы Германии."По информации германских правоохранительных органов, против россиянина во Франции возбуждено уголовное дело по факту участия в столкновениях болельщиков в ходе Чемпионата Европы по футболу 2016 года. В настоящий момент немецкими властями решается вопрос о его передаче французской стороне", – написал Микерин.От лица диппредставительства РФ он пообещал родственникам задержанного консульское содействие, в том числе в поисках русскоязычного адвоката. https://www.facebook.com/denis.mikerin/posts/10208688822617363 22 февраля пресс-атташе посольства сообщил об аресте задержанного россиянина."В ближайшее время на основании материалов, представленных французской стороной, должно быть установлено наличие оснований для его экстрадиции во Францию. Решительно возражаем против задержания и передачи третьему государству гражданина РФ, который не совершал никаких правонарушений на территории ФРГ", – заявил Микерин.В посольстве России высказали протест в связи с недопуском на суд об избрании для задержанного меры пресечения его родственников и российских дипломатов."Рассматриваем данный случай как возможный повод для обострения и политизации темы футбольного хулиганства в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 г. в России. Продолжим добиваться неукоснительного соблюдения прав российского гражданина, в том числе на непредвзятое отношение и объективное рассмотрение его дела", – отметил представитель российского посольства в Германии. https://www.facebook.com/denis.mikerin/posts/10208694506519457 Чемпионат Европы по футболу проходил во Франции с 10 июня по 10 июля 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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