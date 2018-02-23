Полиция Киева задержала четырех человек, которые участвовали в нападении на автобус с болельщиками греческого клуба АЕК за час до начала матча с киевским "Динамо" в Лиге Европы. Фаны АЕКа присутствовали на стадионе в Киеве Фото: ЕРА Инцидент произошел около 19.00, когда болельщики АЕКа направлялись на матч к стадиону "Олимпийский". Во время движения транспортное средство было забросано снежками и камнями.В полиции отметили, что люди не пострадали. Автобус получил повреждения окон с правой стороны.Четырех нападавших правоохранители задержали и доставили в полицию. https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/1589975807724851 Матч "Динамо" – АЕК в рамках 1/16 финала Лиги Европы начался в 20.00. Поединок завершился нулевой ничьей, которая позволила киевлянам пробиться в следующий раунд турнира за счет мяча, забитого на выезде."Динамо" осталось единственным представителем Украины в Лиге Европы сезона 2017/2018. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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