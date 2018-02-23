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|В Киеве забросали камнями автобус с болельщиками греческого футбольного клуба
|23.02.2018 01:24
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Матч "Динамо" – АЕК в рамках 1/16 финала Лиги Европы начался в 20.00. Поединок завершился нулевой ничьей, которая позволила киевлянам пробиться в следующий раунд турнира за счет мяча, забитого на выезде."Динамо" осталось единственным представителем Украины в Лиге Европы сезона 2017/2018.
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